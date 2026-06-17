Consejo Municipal de Discapacidad: realizaron la primera reunión informativa en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo Municipal de Discapacidad dio un nuevo paso en Paraná con la realización de su primera reunión informativa en el Salón Mariano Moreno. Autoridades municipales e instituciones vinculadas a la temática participaron del encuentro para fortalecer el trabajo conjunto.
El Consejo Municipal de Discapacidad celebró este miércoles su primera reunión informativa en el Salón Mariano Moreno de la ciudad de Paraná, un espacio impulsado por el municipio con el objetivo de articular acciones junto a instituciones y organizaciones que trabajan en la temática de la discapacidad.
La convocatoria reunió a representantes de distintas entidades de la ciudad, quienes fueron invitados a sumarse formalmente a este ámbito de participación que cuenta con respaldo legal a través de una ordenanza municipal. Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y construcción colectiva para atender las demandas del sector.
Guillermina Brunner, subsecretaria de Educación Formal y No Formal, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida durante la convocatoria y destacó el valor institucional que posee la iniciativa.
Un espacio de trabajo conjunto
“Es un día de mucha alegría para nosotros. Esto ya tiene una ordenanza que le da la legalidad. Hoy estamos en la primera reunión informativa, donde hemos invitado a las instituciones que trabajan con discapacidad en la ciudad para invitarlos a formar parte de este Consejo. Estamos muy contentos de quienes han participado y se han interesado en esta temática”, afirmó Brunner.
La funcionaria remarcó que el propósito principal del Consejo es construir políticas públicas de manera participativa, sumando la experiencia y el conocimiento de quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad y sus familias.
“Lo que hace el municipio es abrir el juego y las puertas para poder trabajar en conjunto. El municipio y las instituciones solas no pueden así que aunamos las fuerzas. El municipio abre los oídos para escuchar muchas voces que necesitamos desde la lógica y la planificación”, resaltó.
Asimismo, Brunner sostuvo que la gestión municipal busca acompañar y facilitar el trabajo de las organizaciones que desarrollan tareas vinculadas a la inclusión y la accesibilidad en la ciudad.
El rol de las instituciones y las organizaciones
“Es premisa de la intendenta que nosotros estamos para gestionar y facilitar a cualquier ciudadano y, en este caso, a las instituciones de discapacidad”, comunicó en otro punto.
Por su parte, Sandra Bordón valoró la creación de este ámbito de participación y destacó la importancia de visibilizar la iniciativa para que más organizaciones puedan sumarse al trabajo conjunto.
“Es buenísimo que se pueda dar difusión de la creación de esta nueva reunión informativa, donde estamos invitando a las instituciones que trabajan la temática de discapacidad a trabajar en el Consejo de Discapacidad, que existe en la ciudad por una Ordenanza. Tiene el marco para trabajar algunos temas en conjunto con las instituciones y las organizaciones”, señaló.
La referente también hizo hincapié en la realidad cotidiana de muchas de las entidades que participan en este tipo de espacios, conformadas principalmente por familiares de personas con discapacidad que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar las condiciones de inclusión.
Una herramienta para mejorar la calidad de vida
En ese sentido, Bordón destacó el potencial del Consejo como herramienta de articulación entre el Estado y la sociedad civil para encontrar respuestas a las necesidades de la comunidad.
“La mayoría de las instituciones están conformadas por padres y la verdad que el Consejo va a ser un facilitador, que es algo que nos propone nuestra intendenta, de trabajar de manera horizontal y de brindar herramientas que le permita facilitar la vida al vecino”, cerró.