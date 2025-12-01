Con suelta de globos y actividades, la Biblioteca Laura Vicuña celebrará sus 25 años

La Biblioteca Popular Laura Vicuña celebrará sus 25 años de servicio cultural y social con diversas actividades. En diálogo con Elonce, su fundadora destacó los talleres, el trabajo solidario y el sueño de habilitar la sala de computación en 2026.
La Biblioteca Popular Laura Vicuña cumplió 25 años y realizará un festejo para celebrar su trayectoria al servicio de la comunidad. Su fundadora y presidenta, Raquel Meni, relató que “estamos queriendo festejar los 25 años que hemos trabajado hacia la comunidad, eh dando cultura a los niños y el 2015 a los adultos. Por ahí tenemos algunos contrapiés, pero siempre estamos al frente trabajando, haciendo, creando talleres, siempre acompañando con los gobiernos de turno”.
Desde sus inicios, la institución impulsó espacios de expresión y aprendizaje para niños, adolescentes y adultos mayores. Con el paso de los años, el proyecto se consolidó como un punto de encuentro barrial, sostenido por voluntarios, donaciones y el acompañamiento de diversas áreas estatales.
Meni destacó especialmente el rol de los talleres como motor de participación. “Tenemos talleres para los niños de cerámica que nos paga la municipalidad. Después tenemos batucada, lectura e interpretación volcada al dibujo que los niños este año hicieron. Todos los seres del cuento lo transformaron en porcelana fría”, enumeró.
Trabajo solidario y formación para adultos
Además de las propuestas culturales, la biblioteca sostiene la Escuela de Adultos Mayores. “Están aprendiendo a leer y escribir”, señaló Meni, quien aclaró que toda donación recibida se acondiciona y se entrega a quien lo necesita. “Después todo lo que nos donan lo arreglamos, lo lavamos y lo vamos dando. Siempre estamos… nos dan, por ejemplo, un colchón, lo damos; damos ropa, comida. Eso no damos solamente cuando hacemos la fiesta, pero siempre tenemos colaboradores”, afirmó.
También mencionó la colaboración permanente de allegados. “Por ejemplo, la madrina de la batucada siempre está presente con su colaboración”, indicó, recordando los inicios precarios del emprendimiento. “Al principio teníamos todo precario. Pusimos ese ranchito como un ejemplo y fuimos haciendo de a poco hasta que todavía nos falta”.
Uno de los objetivos para 2026 es habilitar la sala de computación. “Queremos dar la sala de computación que tenemos las tablet que nos dio el poder popular y ver si los niños… porque en realidad los niños no saben buscar un sustantivo, no saben hacer un texto ni narrarlo. Entonces, estamos a ver si podemos en este 2026 poder abrir la sala de computación”, explicó.
Un festejo para compartir con el barrio
El festejo por los 25 años se realizará el 6 del mes, a partir de las 18. Meni adelantó que sueña con una suelta de globos protagonizada por los niños. “Ya tenemos todo preparado, que ellos escriban el mensajito”, comentó. La jornada incluirá pelotero —adquirido con esfuerzo este año—, actividades recreativas y el tradicional corte de torta. “Este año nos regalaron tortas, panchos, todas esas cosas”, celebró.
En cuanto a la colaboración solidaria, insistió en que cualquier aporte es bienvenido. “Nosotros no somos exigentes. Lo que ustedes quieran donar siempre es bien recibido. Nunca ponemos un precio ni qué es lo que queremos, sino la voluntad de cada uno de la gente que pueda donar”, aclaró.
Un proyecto que perdura
La biblioteca también brinda apoyo escolar durante todo el año. “En el tiempo de la escuela damos la cartulina para que los chicos hagan los deberes, los mapas que por ahí no consiguen. Vienen a las 11 de la noche: tenés un mapa del río, tenés un mapa de la República Argentina y todo eso lo consiguen porque nosotros tenemos todas esas cosas”, describió.