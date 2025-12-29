Con jugadores de renombre, realizarán una exhibición de pádel a beneficio del merendero "Corazón Solidario"

REDACCIÓN ELONCE
El partido de pádel a beneficio del merendero "Corazón Solidario" reunirá a jugadores, referentes sociales y vecinos con un objetivo común: ayudar a más de 50 familias a través del deporte.
Desarrollarán una exhibición de pádel a beneficio del merendero "Corazón Solidario" de barrio 98 Viviendas de Paraná. La propuesta que conjuga lo deportiva con lo solidario tendrá lugar “La Soñada Pádel” de calle José María Paz 4137 y convoca a la comunidad a colaborar con donaciones esenciales para las familias asistidas por el espacio comunitario.
La iniciativa nace desde el compromiso de jugadores locales y referentes del pádel que decidieron poner la cancha al servicio de una causa social. En este contexto, Rodri, uno de los impulsores, explicó a Elonce cómo se fue gestando la idea y qué tipo de ayuda se está recibiendo por parte de la comunidad.
“Armamos un partido de exhibición en beneficio del merendero Corazón Solidario. Estamos recaudando juguetes, ropa, alimentos no perecederos, calzado, pañales; todo sirve. Acá estamos con Chuni, que es la cabeza de esto, y la verdad es que es la primera vez que la conocemos, así que estamos muy contentos de estar acá y de conocer la movida. Me están acompañando mis compas, que me ayudan con la organización”, relató.
Bandeja Pádel y la organización solidaria
El evento es impulsado por el grupo Bandeja Pádel, una comunidad de jugadores que desde hace años combina la práctica deportiva con acciones solidarias. Según comentaron, el espíritu del grupo siempre fue utilizar el alcance del deporte para ayudar a otros. “Es un grupo de pádel que se formó hace unos años.
Utilizamos el grupo y el hecho de estar todos los fines de semana en la cancha para hacer algo por los demás. Nació así, también de la mano de Gonza Mendoza, y hoy estamos con todo, organizando este partido de exhibición al que invitamos a todos”, convocó.
La exhibición se realizará el domingo 4 de enero desde las 18. La jornada contará con más de dos partidos de exhibición y un cierre de alto nivel con jugadores de renombre nacional e internacional como Ivo Asensio, Valen Santana, Juan Minigutti, Franco Palacio, Fede Sferco y Malcon López, quienes se sumaron solidariamente a la causa.
La voz de los protagonistas
Desde el merendero destacaron la importancia de este tipo de acciones para poder sostener el trabajo cotidiano. “Funcionamos los martes y jueves y estamos asistiendo a 50 familias; entre chicos y grandes, son 150 personas en total”, aseguró una colaboradora.
En cuanto a las principales necesidades, remarcaron que toda ayuda suma. "Me parece espectacular esta iniciativa de recolectar alimentos no perecederos, pañales, juguetes, como también la ropa que han traído los chicos. Además, necesitamos artículos de limpieza, que es lo que más nos hace falta”, afirmó.
Finalmente, Tiago Leones, uno de los jugadores que participará, resumió el espíritu del evento: "Es relindo venir acá, ver todo lo que se hace en el merendero, cómo toda la gente que ayudó trajo cosas. Un montón de personas aportaron juguetes, comida, alimentos no perecederos. Todo muy lindo”.