 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Propuestas gratuitas para adultos mayores

Abrieron las inscripciones para actividades en el complejo de barrio El Sol

El complejo municipal de barrio El Sol ofrece desde enero una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas para personas mayores de 60 años. Las inscripciones se realizan de manera presencial y las propuestas comienzan la próxima semana, supo Elonce.

5 de Enero de 2026
Complejo de piletas de barrio El Sol de Paraná
Complejo de piletas de barrio El Sol de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El complejo municipal de barrio El Sol ofrece desde enero una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas para personas mayores de 60 años. Las inscripciones se realizan de manera presencial y las propuestas comienzan la próxima semana, supo Elonce.

El complejo municipal del barrio El Sol de Paraná abrió esta semana las inscripciones para una variada propuesta de actividades destinadas a personas adultas de mediana y tercera edad, con opciones recreativas, deportivas y de bienestar que se extenderán durante todo el año.

 

El espacio, ubicado en la intersección de calles Santos Vega y Coronel Caminos, cuenta con piletas, amplios sectores verdes y áreas destinadas a la práctica deportiva. Al respecto, la directora del complejo, Lorena Murador, explicó a Elonce que las inscripciones se realizan de forma presencial y que las actividades comenzarán el próximo lunes.

 

Inscripciones y requisitos

 

Murador indicó que las personas interesadas deben acercarse al complejo con DNI y certificado de aptitud física. La inscripción se concreta directamente en el día y horario de la actividad elegida, ya que cada profesor se encuentra presente en su franja correspondiente.

Abrieron las inscripciones para actividades en el complejo de piletas de barrio El Sol

Asimismo, aclaró que la inscripción es obligatoria incluso para quienes deseen hacer uso de la pileta libre, ya que se trata de un requisito indispensable para contar con la cobertura del seguro.

 

“El complejo está abierto de 8 a 20 horas y las puertas están abiertas para todos los vecinos de Paraná, no es necesario ser del barrio”, remarcó la directora.

 

Actividades disponibles

 

La oferta incluye aquagym, newcom, tejo, entrenamiento funcional, caminatas, golf croquet y pileta libre, con opciones tanto por la mañana como por la tarde. Las actividades se distribuyen en distintos días de la semana, con propuestas los martes y jueves por la mañana, lunes, miércoles y viernes por la tarde, y también pileta libre los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9.

Complejo municipal del barrio El Sol de Paran&aacute; (foto Elonce)
Complejo municipal del barrio El Sol de Paraná (foto Elonce)

Las actividades están destinadas a personas mayores de 60 años y forman parte de una política municipal que busca promover el bienestar físico, la recreación y el encuentro social durante todo el año.

 

Un espacio abierto a la comunidad

 

Desde la dirección del complejo destacaron que, si bien durante la mañana no se realizaron actividades por tareas de desinfección y fumigación, por la tarde se retomarán normalmente las colonias municipales y las propuestas habituales.

 

“El objetivo es ofrecer lo mejor desde este lugar, que es un espacio abierto y pensado para toda la comunidad”, concluyó Murador.

 

De esta manera, el complejo de barrio El Sol se consolida como uno de los espacios públicos más activos de la ciudad, con propuestas inclusivas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Temas:

Complejo de piletas de barrio El Sol Adultos Mayores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso