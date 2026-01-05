Abrieron las inscripciones para actividades en el complejo de barrio El Sol

REDACCIÓN ELONCE
El complejo municipal de barrio El Sol ofrece desde enero una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas para personas mayores de 60 años. Las inscripciones se realizan de manera presencial y las propuestas comienzan la próxima semana, supo Elonce.
El complejo municipal del barrio El Sol de Paraná abrió esta semana las inscripciones para una variada propuesta de actividades destinadas a personas adultas de mediana y tercera edad, con opciones recreativas, deportivas y de bienestar que se extenderán durante todo el año.
El espacio, ubicado en la intersección de calles Santos Vega y Coronel Caminos, cuenta con piletas, amplios sectores verdes y áreas destinadas a la práctica deportiva. Al respecto, la directora del complejo, Lorena Murador, explicó a Elonce que las inscripciones se realizan de forma presencial y que las actividades comenzarán el próximo lunes.
Inscripciones y requisitos
Murador indicó que las personas interesadas deben acercarse al complejo con DNI y certificado de aptitud física. La inscripción se concreta directamente en el día y horario de la actividad elegida, ya que cada profesor se encuentra presente en su franja correspondiente.
Asimismo, aclaró que la inscripción es obligatoria incluso para quienes deseen hacer uso de la pileta libre, ya que se trata de un requisito indispensable para contar con la cobertura del seguro.
“El complejo está abierto de 8 a 20 horas y las puertas están abiertas para todos los vecinos de Paraná, no es necesario ser del barrio”, remarcó la directora.
Actividades disponibles
La oferta incluye aquagym, newcom, tejo, entrenamiento funcional, caminatas, golf croquet y pileta libre, con opciones tanto por la mañana como por la tarde. Las actividades se distribuyen en distintos días de la semana, con propuestas los martes y jueves por la mañana, lunes, miércoles y viernes por la tarde, y también pileta libre los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9.
Las actividades están destinadas a personas mayores de 60 años y forman parte de una política municipal que busca promover el bienestar físico, la recreación y el encuentro social durante todo el año.
Un espacio abierto a la comunidad
Desde la dirección del complejo destacaron que, si bien durante la mañana no se realizaron actividades por tareas de desinfección y fumigación, por la tarde se retomarán normalmente las colonias municipales y las propuestas habituales.
“El objetivo es ofrecer lo mejor desde este lugar, que es un espacio abierto y pensado para toda la comunidad”, concluyó Murador.
De esta manera, el complejo de barrio El Sol se consolida como uno de los espacios públicos más activos de la ciudad, con propuestas inclusivas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.