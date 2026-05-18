Comenzaron a retirar más de 120 vehículos secuestrados acumulados en el ingreso a Gualeguaychú

El Gobierno de Entre Ríos inició un operativo de traslado de vehículos secuestrados que permanecían depositados en distintas dependencias policiales de Gualeguaychú, en el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía provincial y la Municipalidad.

Durante el procedimiento fueron movilizados 100 automóviles y 20 motovehículos que se encontraban acumulados en diferentes puntos de la ciudad.

Según se informó oficialmente, cerca de 70 de los autos trasladados estaban vinculados a causas de la Justicia Ordinaria, mientras que los 30 restantes pertenecían a expedientes del Juzgado Federal.

Buscan reducir riesgos y contaminación

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el operativo forma parte de un plan de contingencia y saneamiento ambiental que ya había sido implementado anteriormente con vehículos ubicados en la zona del paso fronterizo Zárate Brazo Largo.

Las tareas se desarrollan con equipamiento de la Policía de Entre Ríos y de la Municipalidad de Gualeguaychú, con el objetivo de agilizar el retiro de los rodados en desuso.

Vehículos Gualeguaychú.

Además de liberar espacios en dependencias policiales, las autoridades explicaron que la iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial y reducir los focos de contaminación ambiental y visual generados por vehículos abandonados cerca de rutas y calzadas.

El operativo continuará en distintos sectores

El Gobierno provincial destacó que este tipo de acciones busca ordenar los espacios públicos y optimizar las condiciones de seguridad en distintos puntos de Entre Ríos.

En ese sentido, indicaron que el traslado de vehículos secuestrados continuará desarrollándose de manera progresiva en otras localidades y dependencias donde existan acumulaciones de rodados judicializados.