La Colecta Anual de Cáritas superó los $60 millones en la Arquidiócesis de Gualeguaychú

El director de Cáritas Diocesana de Gualeguaychú, Juan Olivera, agradeció el compromiso de la comunidad tras una campaña que superó los 60 millones de pesos. Destacó que la institución trabaja durante todo el año y convocó a nuevos voluntarios a sumarse a la misión solidaria.

Olivera, subrayó el fuerte compromiso de los vecinos y aseguró que la recaudación representó un crecimiento superior al 60% respecto de la campaña realizada el año pasado.

Agradeció especialmente a quienes realizaron su aporte económico, a los cientos de voluntarios que participaron de la organización y recorridas durante la colecta y a las comunidades parroquiales que impulsaron la iniciativa en toda la diócesis.

"La situación económica es difícil, pero la gente volvió a responder al llamado de Cáritas", expresó Olivera a Comunión en Red, al valorar el esfuerzo realizado por tantas familias que, pese al contexto, decidieron colaborar con la campaña solidaria.

Cáritas Diocesana de Gualeguaychú

El referente diocesano señaló que el crecimiento registrado en la colecta no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia positiva que se observa en distintas campañas desarrolladas por la institución durante el último año.

Más allá de la colecta anual, Olivera recordó que la tarea de Cáritas no se limita a una fecha determinada, sino que se desarrolla de manera permanente a través de las parroquias y comunidades de toda la diócesis.

"Cáritas trabaja todo el año de la misma manera. Por eso, quienes deseen colaborar pueden hacerlo en cualquier momento, no solamente durante las campañas", expresó.

En ese sentido, invitó a sumarse como voluntarios a todas aquellas personas que quieran dedicar parte de su tiempo al servicio de los demás. "Siempre necesitamos ayuda. Consideramos que el tiempo y el talento de las personas son tan importantes como el dinero", sostuvo, al destacar que la labor solidaria requiere del compromiso cotidiano de quienes acompañan las distintas acciones sociales.

Cáritas Diocesana de Gualeguaychú

Olivera también hizo referencia a una de las respuestas que la institución brindó durante el comienzo del invierno. Explicó que, fuera del marco de la colecta anual, Cáritas Diocesana adquirió unas 400 mantas, que fueron distribuidas entre las distintas Cáritas parroquiales para asistir a familias en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.