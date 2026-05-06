El Club Atlético Talleres de Paraná comenzó las actividades por su 119° aniversario con una colecta externa de sangre realizada en la sede central de la institución, en conjunto con el Programa Provincial de Hemoterapia. La propuesta convocó a socios, vecinos y voluntarios que se acercaron durante la mañana para participar de la jornada solidaria.

La presidenta del club, Carina Ramos, destacó la importancia de iniciar los festejos institucionales con una actividad vinculada a la solidaridad y el compromiso comunitario. “Qué mejor manera de comenzar el aniversario que con esta jornada solidaria de donación de sangre”, expresó a Elonce.

Club Talleres inició los festejos por sus 119 años con una colecta externa de sangre

Ramos remarcó además el trabajo conjunto que desde hace años realizan con el equipo provincial de Hemoterapia y valoró la respuesta de la comunidad. “Cuando damos sangre, damos vida y damos la posibilidad de que varias personas puedan tener más años de vida”, afirmó.

Según indicó, desde las primeras horas de la mañana numerosas personas se acercaron al club para colaborar con la campaña.

Concientización y participación

Por su parte, la coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, agradeció la convocatoria realizada por la institución deportiva y resaltó el crecimiento sostenido de las colectas voluntarias en Entre Ríos. “Cada vez tenemos más colectas y más gente que nos convoca. Son acciones que contagian porque se ayuda a dar vida”, sostuvo.

La profesional explicó que una sola donación puede ayudar a salvar entre tres y cuatro vidas y subrayó la importancia de fomentar la donación habitual y voluntaria, especialmente entre los jóvenes.

Requisitos para donar

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia recordaron que pueden donar personas de entre 17 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud. También remarcaron que no es necesario concurrir en ayunas.

“Siempre recomendamos tomar desayuno liviano, mucho líquido y asistir bien hidratados”, explicó Jacobo.

Asimismo, indicó que quienes no pudieron acercarse a la colecta pueden donar de manera habitual en los hospitales San Martín y San Roque de Paraná. De igual manera, anunció que para este jueves, de 7 a 11, está prevista otra colecta externa de sangre en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

Historia, identidad y proyección de Club Talleres

El Club Atlético Talleres fue fundado el 15 de mayo de 1907 en Paraná y nació por iniciativa de 26 jóvenes criollos e ingleses. Originalmente se llamó Talleres Unión Foot Ball Club y en la década del ’30 adoptó su denominación actual. A lo largo de su historia, la institución atravesó distintas etapas de crecimiento y expansión, consolidando su sede social en calle Hipólito Yrigoyen y desarrollando importantes obras deportivas y sociales.

En 1944 adquirió el predio donde hoy funciona su sede central y, años más tarde, el campo de deportes de calle Toribio Ortiz. Con el paso del tiempo incorporó canchas, natatorios, gimnasio e infraestructura para múltiples disciplinas.

Tras superar una crisis institucional y económica, el club logró renovarse y apostar a nuevos proyectos, como la cancha de hockey sintético y mejoras integrales en sus instalaciones. Actualmente, Talleres es una de las instituciones deportivas más importantes de Paraná, con una amplia masa societaria y actividades como básquet, vóley, hockey, patín y softbol, además de un fuerte compromiso social y comunitario.

El 15 de mayo, fecha en la que la institución celebrará un nuevo aniversario, se llevará a cabo una peña folclórica abierta a toda la comunidad. En el marco de los festejos, el 20 de mayo se desarrollará un encuentro especial con las categorías infantiles, que incluirá una torta gigante para compartir el cumpleaños del club.

Además, desde la dirigencia adelantaron que ya comenzaron a proyectar una celebración de mayor magnitud para el próximo año, cuando la entidad alcance sus 120 años de historia. “La idea es tirar la casa por la ventana”, señalaron sobre los preparativos previstos para esa fecha histórica.