Club Social cuenta con una valiosa biblioteca sobre Entre Ríos

La gerente Constanza Miconi informó a Elonce que el Club Social finalizó trabajos de restauración y mantiene en funcionamiento su biblioteca especializada en Entre Ríos, además de talleres y actividades anuales.
El Club Social informó que atraviesa un proceso de restauración integral tras los daños que sufrió el edificio por un incendio años atrás. La gerente de la entidad, Constanza Miconi, explicó que se trató de una intervención realizada bajo criterios de preservación patrimonial debido a que el inmueble posee carácter histórico. “Las renovaciones que hay que hacer siempre se deben mantener en el estilo”, señaló.
La institución recordó que su sede —con actividad desde el siglo pasado— permanece abierta tanto para socios como para la ciudadanía en general, con el fin de garantizar acceso a sus servicios culturales y formativos.
Actividades
Las autoridades comunicaron que el club cuenta con una agenda anual de actividades que se desarrollan principalmente en horario vespertino. Incluyen talleres y cursos de italiano, literatura, coro y otras propuestas artísticas y culturales que se brindan desde marzo de cada año.
Biblioteca especializada en la provincia
Uno de los recursos institucionales señalados por Miconi es la biblioteca del Club Social, que reúne material específico sobre la historia y la cultura de Entre Ríos. “Tenemos una biblioteca que tiene un montón de bibliografía de Entre Ríos, que no es común”, afirmó. La colección incluye documentos, obras literarias y estudios históricos vinculados a la provincia, disponible para consulta de investigadores, estudiantes y público interesado.
La institución indicó que actualmente cuenta con alrededor de 60 socios activos, quienes pueden acceder a todos los servicios del club y participar de su vida institucional.