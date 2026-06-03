Club de Abuelos: el intendente Weiss negó un desalojo y defendió la recuperación del edificio

La situación del Club de Abuelos de Colonia Avellaneda generó controversia, luego que integrantes de la entidad manifestaran su preocupación por la imposibilidad de acceder al inmueble donde desarrollaban actividades.

Frente a los cuestionamientos y a las versiones que hablaban de un supuesto desalojo, el intendente Ariel Weiss brindó su versión de los hechos y rechazó de manera categórica esa definición.

Denuncian el cierre del Club de Abuelos de Colonia Avellaneda y reclaman recuperar sus pertenencias

En diálogo con Elonce, el jefe comunal sostuvo que la situación fue presentada de manera incorrecta y remarcó que no existió ninguna medida de desalojo. “En principio corregir ahí dos términos erróneos. Primero, no hay ningún desalojo y, en segundo lugar, no hay ninguna denuncia”, afirmó.

Según explicó, la controversia se originó por la finalización de un convenio que permitía a la institución utilizar una infraestructura municipal. Weiss indicó que dicho acuerdo había vencido hacía más de un año y que durante todo ese tiempo existieron conversaciones para alcanzar una nueva modalidad de funcionamiento.

El planteo del municipio

El intendente recordó que el Club de Abuelos es una institución con la que la comuna mantuvo una relación permanente desde el inicio de su gestión. En ese sentido, destacó que muchas de las actividades que se realizan para adultos mayores en la localidad cuentan con apoyo directo del municipio.

“Todas las actividades que mencionaron son actividades que llevamos adelante desde el área municipal de adultos mayores. Los profesores y responsables de los talleres son del municipio”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Estado local afrontó distintos gastos vinculados al funcionamiento del espacio. “Nosotros pagamos la luz de ese edificio, los profesores de ese edificio, absolutamente todos los costos del club”, señaló.

De acuerdo con Weiss, la intención del Ejecutivo era avanzar hacia un “convenio superador” que permitiera fortalecer institucionalmente a la entidad y redefinir responsabilidades entre las partes.

Un convenio que no logró consenso

El jefe comunal sostuvo que durante seis años intentó alcanzar acuerdos con los integrantes de la comisión directiva, aunque aseguró que las negociaciones nunca llegaron a buen puerto.

“Desde un principio les pedí poder fortalecer una institución como lo es un club para que pueda tener una contraprestación a sus socios y durante todo este tiempo no pude lograr que comprendan que un club es una asociación privada que no tiene nada que ver con el Estado”, manifestó.

En esa línea, consideró que la institución pretendía mantener beneficios que, a su criterio, ya no resultaban compatibles con la actual estructura de políticas públicas para personas mayores.

“Ellos interpretan que al ser club el Estado le tiene que dar los profesores, los talleres y los trabajos. No tienen una contraprestación como club hacia los viejos”, cuestionó.

Además, mencionó que la cantidad de socios era reducida y que una parte importante de ellos ni siquiera residía en Colonia Avellaneda. Sin embargo, aclaró que esa observación no implicaba una desvalorización de quienes integran la entidad.

La recuperación del inmueble

Otro de los puntos abordados por Weiss fue la decisión municipal de recuperar el control del edificio. Según explicó, el municipio notificó formalmente a la institución y solicitó coordinar la entrega de las instalaciones.

“La carta documento que le enviamos la semana pasada fue pidiendo que por favor coordinemos para la entrega de los lugares”, indicó.

También confirmó que se produjo un cambio de cerraduras en el inmueble y precisó que la medida fue realizada bajo supervisión notarial.

“El cambio de cerradura fue bajo escribano”, afirmó el intendente, quien agregó que los integrantes del club tenían conocimiento de que el edificio permanecía cerrado.

Para el jefe comunal, la utilización de una infraestructura pública sin un convenio vigente implicaba una situación administrativa y legal que debía resolverse.

Qué pasará con los elementos del Club de Abuelos

Uno de los reclamos expresados por miembros de la institución estuvo relacionado con la permanencia de bienes y pertenencias dentro del edificio. Sobre este punto, Weiss aseguró que el municipio garantizó la preservación de todos los elementos. “Lo que tienen ellos fue inventariado con los responsables del área”, sostuvo.

Explican los cambios en el Club de Abuelos de Colonia Avellaneda

Asimismo, afirmó que los objetos podrán ser recuperados por sus propietarios una vez que se coordine el procedimiento correspondiente.

“Le hemos pedido por favor que ubiquen ese lugar y por ese motivo lo inventariamos”, explicó.

El intendente consideró que la falta de diálogo de parte de algunos integrantes de la institución dificultó avanzar en una solución consensuada, aunque insistió en que la comuna mantendrá abiertas las instancias de conversación.

El futuro vínculo con la institución

A pesar de las diferencias existentes, Weiss aseguró que el municipio continuará acompañando al Club de Abuelos y que no existe intención de romper definitivamente la relación institucional. “Siempre vamos a seguir en diálogo porque es una institución a la cual nosotros como Estado local tenemos que apoyar y acompañar”, remarcó.

Sin embargo, reiteró que la comuna no está dispuesta a sostener el esquema que funcionó hasta ahora. Según explicó, se ofrecieron alternativas para continuar desarrollando actividades, incluyendo la posibilidad de facilitar espacios físicos determinados o financiar docentes.

“Yo le pedí que me digan cuáles son las actividades. Nosotros hacíamos un convenio facilitándoles un lugar los días que ellos lo necesiten”, relató.

También señaló que el municipio propuso cubrir honorarios de profesores y designar espacios específicos para el desarrollo de talleres, aunque aseguró que esas alternativas no fueron aceptadas por la comisión.

El reclamo por el uso de los términos

En el tramo final de la entrevista, Weiss insistió en que las expresiones utilizadas para describir el conflicto no reflejan lo sucedido y pidió mayor precisión al momento de comunicar la situación. “Tenemos que ser muy cuidadosos en usar términos de desalojo y de denuncia porque es totalmente falso y confunde a la gente”, manifestó.

El intendente consideró que detrás de esas expresiones existe una intención de presentar a la institución como víctima de una decisión arbitraria, algo que rechazó de plano. Mientras tanto, la situación continúa abierta y el municipio sostiene que mantiene la voluntad de alcanzar acuerdos con la entidad.

La discusión gira ahora en torno a la redefinición del uso de una infraestructura pública y a la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las actividades destinadas a los adultos mayores de Colonia Avellaneda sin que ello implique la cesión exclusiva del inmueble.