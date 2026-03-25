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Cine debate en Paraná: proyectarán una película a 50 años del Golpe Cívico Militar

En el marco de los 50 años del Golpe Cívico Militar, la ciudad de Paraná continúa desarrollando actividades culturales y de memoria, con una propuesta destacada en el CIC II Este que invita a la reflexión colectiva.

25 de Marzo de 2026
Cine debate en el CIC II
Cine debate en el CIC II Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de los 50 años del Golpe Cívico Militar, la ciudad de Paraná continúa desarrollando actividades culturales y de memoria, con una propuesta destacada en el CIC II Este que invita a la reflexión colectiva.

En el marco de los 50 años del Golpe Cívico Militar, la capital entrerriana sigue adelante con una nutrida agenda de actividades vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tras la conmemoración y marcha realizada ayer, este jueves se llevará a cabo una nueva propuesta cultural en el CIC II Este, donde se proyectará la película Infancia clandestina en el marco del cierre de los llamados “Jueves Culturales”.

“20:30 estaremos proyectando un peliculón, apta mayores de 13 años, con entrada libre y gratuita”, explicó a Elonce Emilio “Pata” Ruberto, referente del espacio.

 

La propuesta no solo consiste en la proyección cinematográfica, sino que también incluye un espacio de debate posterior. Según se informó, la actividad se extenderá hasta las 22:30 en la sede ubicada en calles Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, con acceso para toda la comunidad.

 

Cine, memoria y reflexión colectiva

El film elegido, dirigido por Benjamín Ávila, ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. “Ha tenido premios en Buenos Aires, en Toronto, en el Festival de Canes, en el Festival de San Sebastián”, destacó el entrevistado, subrayando la relevancia de la obra en el circuito cinematográfico.

La película aborda la historia de un niño que regresa al país en plena dictadura bajo una identidad falsa, lo que permite visibilizar el costado humano de la militancia en los años 70. En ese sentido, se remarcó el valor pedagógico del cine como herramienta para mantener viva la memoria histórica.

Cine debate en el CIC II Este a 50 años del Golpe

Esta película fue la mejor película sudamericana para los Óscar en 2012”, agregó durante, invitando especialmente a jóvenes y familias a participar del evento.

 

Una ciudad que sigue construyendo memoria

Las actividades en Paraná no se limitaron a una sola jornada, sino que forman parte de un cronograma más amplio que busca sostener el ejercicio de la memoria a lo largo del mes de marzo. En ese contexto, la convocatoria del día anterior fue calificada como histórica por su masividad.

 

Felicitaciones a todos los que nos vimos en la calle ayer, que la llenamos, hicimos una marcha histórica, la más numerosa de lo que viene siendo. A 50 años de esa noche tan oscura, seguimos diciendo son 30.000 y Nunca Más”, expresó Ruberto.

Temas:

cine debate infancia clandestina dictadura militar a 50 años del golpe militar memoria
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