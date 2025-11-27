Cinco cuarteles de bomberos de la provincia recibieron kits operativos

El gobierno entregó nuevos kits operativos a cinco cuarteles de bomberos de la provincia, destinados a fortalecer el trabajo que realizan.
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi, encabezó este miércoles en Paraná la entrega de nuevos kits de seguridad destinados a fortalecer el trabajo de distintos cuerpos de bomberos voluntarios.
El acto se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno y allí las autoridades destacaron que esta inversión forma parte de un plan integral que busca dotar a las fuerzas de primera respuesta de herramientas actualizadas, seguras y acordes a los estándares actuales de intervención. Los conjuntos incluyen elementos de protección personal, equipamiento para rescates, insumos de comunicación y materiales específicos para la atención de incendios y emergencias climáticas.
En esta oportunidad, se distribuyeron kits contra incendios forestales, fundamentales para intervenciones en zonas rurales, campos y áreas de difícil acceso. Cada uno incluye mochilas y cascos forestales, chaquetas y pantalones ignífugos, calzados de seguridad, protectores de cuello y cabeza, linternas mineras, machetes, bate fuegos y guantes.
Las asociaciones de bomberos beneficiadas en esta oportunidad fueron las de Villa Clara, La Paz, Santa Elena, San Jaime de la Frontera y Alcaraz. Los bomberos presentes agradecieron el material recibido y afirmaron que será incorporado inmediatamente a las tareas operativas de cada cuartel.
Previo a la entrega, Roncaglia destacó que esta entrega "es un aporte concreto para mejorar las condiciones de trabajo de quienes arriesgan su vida en cada intervención". Subrayó, además, que la modernización del equipamiento es clave para enfrentar incendios forestales, cuya frecuencia y complejidad han aumentado en los últimos años.
En tanto, el director de Defensa Civil agregó que estos elementos "permiten dotar a los bomberos de herramientas específicas que optimizan el trabajo en terreno, garantizando mayor protección y eficacia en cada operativo". "Los bomberos son la primera línea en situaciones críticas y es nuestra responsabilidad asegurar que cuenten con los recursos necesarios para actuar rápido", recalcó.
Con este suministro, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de emergencias y con el acompañamiento permanente a los bomberos voluntarios, quienes cumplen un rol esencial en la protección de las comunidades entrerrianas.