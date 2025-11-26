Cierre del ciclo lectivo: fechas de recuperación de saberes en Escuela Normal

La Escuela Normal transita el tramo final del ciclo lectivo 2025 en sus tres niveles. Directivas destacaron proyectos, continuidad de matrículas y lista de espera. Las fechas.
La Escuela Normal “José María Torres” de Paraná está culminando el cierre del ciclo lectivo 2025 con actividades finales en nivel inicial, primario y secundario, según confirmaron sus directivas. La institución, dependiente de la Facultad de Humanidades, continuará con clases hasta el 5 de diciembre, cumpliendo el calendario oficial de 190 días.
Nivel inicial: propuestas y matrícula abierta
La directora del nivel inicial, Ana Laura Schaab, señaló que “estamos en el tramo final. Son fechas donde se nos juntan los cierres, pero también nos proyectamos para el 2026”. Recordó que el nivel cuenta con cuatro salas de cinco años, cuatro salas de cuatro y cuatro salas de tres, con una propuesta educativa que definió como “muy interesante en lo que refiere a la educación pública”.
La institución sostiene un proyecto de plurilingüismo: “A partir de las salas de cinco se enseña inglés, portugués, a eso se le suma la enseñanza de música, educación física, teatro”, detalló. Asimismo, invitó a las familias a inscribirse, ya que las salas de tres todavía tienen vacantes disponibles.
Nivel primario: continuidad plena y recomendaciones
Por su parte, la directora del nivel primario, Alejandra Levdrand, explicó que se brindaron recomendaciones en relación a la hidratación y al cuidado en recreos debido a las altas temperaturas. “También en las actividades que van realizando en los recreos, para cuidarse sobre todo con estas altas temperaturas”, indicó.
Mencionó que algunos grupos realizaban educación física, mientras otros ensayaban para el acto de colación en el patio de las banderas. Además, confirmó que “no contamos con matrículas para el ingreso”, debido a que todas las familias renovaron su continuidad en la institución.
Nivel secundario: exámenes y alta demanda
La directora del nivel secundario, Claudia Ascarate, expresó que la etapa final fue intensa: “Muchas veces los chicos dejan todo para este último momento y las chicas también. Así que es época de exámenes”.
Indicó que la actividad también se extiende hasta el 5 de diciembre y que “a partir del 9 de diciembre tenemos la instancia de recuperación de saberes”. Además, reveló una alta demanda de ingreso: “Este año tenemos una lista de espera en primer año de casi 100 estudiantes”.
Ascarate explicó que existe matrícula abierta en cuarto año porque “abrimos un curso más; hasta tercer año tenemos cuatro divisiones y a partir de cuarto tenemos cinco”.
Balance del ciclo
Las directivas coincidieron en que el año fue exigente en lo institucional y social. “Estamos llegando muy cansados todos, creo. Ha sido un año muy complejo, muy difícil en muchos sentidos, porque las familias están complicadas, difícil en lo económico”, afirmó Ascarate.