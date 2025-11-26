Cierre anual de la Escuela Municipal de Danza con tema de Rock Nacional

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Municipal de Danza de Entre Ríos cerró el año con un show sobre el Rock Nacional, con la participación de casi 200 personas de todas las edades.
En la jornada de cierre anual de la Escuela Municipal de Danza, el escenario del Teatro 3 de Febrero se llenó de energía y talento con una puesta en escena basada en el Rock Nacional.
Con la participación de casi 200 personas, la institución celebró un año de trabajo que incluyó talleres de danza clásica, contemporánea, folklore, tango y teatro. "Hoy tenemos el cierre anual de la escuela municipal de danza. Están todos los talleres: estuvieron hoy las infancias, el tema de este año fue el rock nacional, así que todo ambientado en el rock nacional", explicó Tovío Veloso, actor y profesor de teatro.
Este evento contó con la participación de estudiantes de todas las edades, desde niños de tan solo 10 años hasta adultos mayores de 50. "Acá hay gente desde 10 años hasta más de 50, te diría. Así que está abierto todo el año, es para todo el mundo. Es municipal, así que ahí con previa inscripción hay que anotarse", detalló Veloso, quien se mostró orgulloso de la diversidad y la integración de los grupos.
Un trabajo colectivo en equipo para un gran espectáculo
Los ensayos para el evento fueron un esfuerzo colectivo, que involucró a todos los grupos de la escuela. "Cada grupo ensaya por su cuenta en sus espacios y después, un día a la semana, un sábado, usualmente nos juntamos acá en el teatro", comentó el profesor. La colaboración con el Teatro Municipal también fue clave para la organización del evento, que incluyó pruebas de entradas, salidas y luces. “Gracias a la gente del teatro también que nos bancan, estuvimos toda una mañana viendo entradas, salidas, luces, mucho trabajo”, añadió.
Un tema que refleja nuestra identidad cultural
El tema de este año, elegido entre los profesores, fue el Rock Nacional. "El año pasado fueron los mitos argentinos, así que este año elegimos el rock nacional como una cuestión de identidad también", explicó Veloso. Este enfoque no solo buscó reflejar un estilo musical emblemático de Argentina, sino también promover un sentido de pertenencia y orgullo a través del arte.