Carnaval de Santa Elena: confirman que la primera noche será este domingo 18

El Carnaval de Santa Elena iniciará su edición 2026 este domingo 18 de enero, según comunicó oficialmente la Municipalidad. La confirmación fue difundida este sábado 17, tras nuevas evaluaciones de las condiciones climáticas y del estado del corsódromo.

Lo que dijo el comunicado

El Municipio expresó: “Realización de la primera noche de Carnaval el día domingo 18 de enero. Tal como se informó oportunamente, hoy sábado 17 de enero no están dadas las condiciones necesarias para la realización del Carnaval, en virtud de las condiciones climáticas de los últimos días y la seguridad del predio del corsódromo, del estacionamiento y de los espacios de las comparsas”.

Asimismo, agregó que “ante la mejora paulatina del clima y en un gran esfuerzo logístico, de infraestructura y seguridad, la Comisión Organizadora, en común acuerdo con los y las directivas de cada comparsa, resolvió la realización de la primera noche del Carnaval mañana domingo 18 de enero, a las 20:30 hs, en el Corsódromo Municipal”.

Además, en comunicado se informó que la venta de entradas se retomará el domingo desde las 18.

Se mantienen los criterios de ingreso para jubilados, personas con certificado de discapacidad y menores, así como el cobro de ubicaciones en plateas y palcos.

Reprogramaciones previas y contexto turístico

El viernes, la organización había comunicado que el inicio del desfile pasaba al lunes 19, decisión tomada ante la incertidumbre meteorológica y el flujo turístico en la ciudad. La mejora del clima permitió modificar nuevamente el cronograma y adelantar el debut un día antes.

La reprogramación del Carnaval de Santa Elena responde tanto a cuestiones de infraestructura como a la necesidad de ordenar el movimiento de visitantes y residentes en torno al evento.

Según indicaron autoridades locales, los trabajos sobre el corsódromo incluyeron seguridad, iluminación y accesos.