Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu se presentarán este jueves en Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
Los músicos ofrecerán un concierto a dúo este jueves en Casa de la Cultura, en Paraná. Elonce dialogó con Carlos Aguirre, quien adelantó que recorrerán canciones propias y celebró el reencuentro artístico con el guitarrista uruguayo.
Los músicos Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu volverán a compartir escenario este jueves desde las 21 en la Casa de la Cultura de Paraná, en un concierto a dúo que combinará canciones, música instrumental y sonidos litoraleños y rioplatenses.
En diálogo con Elonce, Aguirre expresó su entusiasmo por el encuentro y recordó cómo nació la relación artística con Ibarburu. “Nos une una amistad de largos años. Nos conocimos en un concierto de Luis Salinas, donde los dos habíamos sido invitados”, relató.
Un vínculo construido con la música
A partir de aquel primer encuentro comenzaron distintas colaboraciones entre ambos artistas. Aguirre recordó que Ibarburu participó en discos y proyectos musicales desarrollados en Paraná, viajando desde Montevideo para compartir ensayos y presentaciones.
El músico entrerriano destacó además la trayectoria del guitarrista uruguayo, reconocido por integrar bandas junto a artistas como Jaime Roos, Rubén Rada y Luis Alberto Spinetta.
Un repertorio compartido
Sobre el concierto, Aguirre explicó que recorrerán composiciones de ambos músicos, con versiones especialmente adaptadas al formato dúo. “Vamos a compartir canciones y temas instrumentales porque los dos componemos ambas cosas”, señaló.
El espectáculo incluirá piano, guitarra eléctrica, guitarrón y guitarra criolla, además de interpretaciones vocales a dos voces.
En la oportunidad, el músico también valoró las características de la Casa de la Cultura como sede del recital. “Es un lugar hermoso, muy íntimo y quedó muy lindo con el nuevo escenario”, afirmó.
Las entradas pueden reservarse mediante contacto telefónico al 343 4575591 o a través de las redes sociales del artista entrerriano.
Una gira que continúa en Argentina y Uruguay
La presentación en Paraná forma parte de una gira que continuará en Buenos Aires y Uruguay. Luego del recital en Casa de la Cultura, los músicos actuarán en salas de Capital Federal, Punta Colorada y Montevideo.
“Es una gira intensa y muy movida”, comentó Aguirre sobre el recorrido artístico que los reunirá nuevamente en distintos escenarios.