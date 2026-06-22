Capacitarán a estudiantes y docentes sobre prevención de delitos digitales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Provincial de Convenciones será sede de una jornada destinada a estudiantes secundarios y docentes sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales. La actividad es impulsada por OCEDIC junto a TikTok y contará con instancias de capacitación y concientización.
Una jornada sobre prevención de delitos digitales y uso seguro de redes sociales se desarrollará en Paraná con la participación de estudiantes secundarios y docentes de instituciones públicas y privadas. La actividad tendrá lugar este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y será organizada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) junto a TikTok.
La propuesta forma parte de un programa federal que desde hace dos años recorre distintas provincias con acciones de prevención, sensibilización y capacitación vinculadas al uso responsable de la tecnología.
La actividad incluirá charlas para adolescentes y espacios de formación para docentes, con el objetivo de fortalecer herramientas para el abordaje de problemáticas digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Un programa de alcance federal
La integrante de OCEDIC y especialista en delitos digitales, Amparo Zavalía, explicó a Elonce que la iniciativa se desarrolla en alianza estratégica con TikTok y combina acciones de prevención con capacitaciones destinadas a funcionarios judiciales.
"El programa básicamente tiene dos ejes que son prevención, concientización y sensibilización a adolescentes, padres y docentes, además de entrenamiento a funcionarios del Poder Judicial", señaló. Según explicó, el objetivo es llegar a tiempo para evitar daños y, cuando ya existen situaciones que requieren intervención judicial, evitar procesos de revictimización.
La especialista sostuvo que la capacitación resulta fundamental para que los operadores judiciales puedan trabajar adecuadamente con evidencia digital y responder a las nuevas modalidades delictivas vinculadas a las tecnologías.
Las problemáticas que más preocupan
Durante la entrevista, Zavalía detalló cuáles son las situaciones más frecuentes detectadas en el trabajo preventivo que desarrolla el observatorio. Entre ellas mencionó el bullying y el ciberbullying, el acoso, el grooming y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También destacó la necesidad de generar conciencia sobre las consecuencias que determinadas conductas pueden provocar en otras personas.
Respecto al grooming, explicó que se trata del contacto de adultos con menores de edad mediante medios tecnológicos con fines sexuales. "A veces el adulto se puede disfrazar de menor y utilizar una sustitución de identidad para establecer contacto con los chicos", advirtió.
La importancia del acompañamiento familiar
La especialista remarcó que una de las principales herramientas de prevención es el acompañamiento de las familias en el uso cotidiano de las tecnologías. "Nosotros hablamos de la escucha digital. Más que la prohibición, lo importante es acompañar a los chicos, preguntarles y estar presentes", indicó.
Asimismo, consideró que el miedo muchas veces dificulta el abordaje de estas situaciones y sostuvo que es necesario construir espacios de confianza para que niños y adolescentes puedan plantear inquietudes o denunciar hechos que los afecten.
Convocatoria para docentes y estudiantes
La actividad comenzará a las 10 de la mañana de este martes en el Centro Provincial de Convenciones y estará dirigida a estudiantes secundarios y docentes de distintos establecimientos educativos.
"Los esperamos para enriquecer y fortalecer el diálogo, reflexionar y ayudarnos para trabajar en conjunto. Esto no es una dictada de cátedra, sino trabajar en comunidad para fortalecernos", expresó Zavalía al formular la invitación.
Desde la organización señalaron que la propuesta busca promover espacios de intercambio entre instituciones, familias, docentes y estudiantes, con el fin de generar herramientas que permitan afrontar los desafíos vinculados al uso de las plataformas digitales y las redes sociales.