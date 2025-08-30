 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Brindaron una charla sobre los túneles de Paraná en el Mercado Sud

Vecinos, docentes e investigadores colmaron el Mercado Sud para participar de una charla sobre los túneles de Paraná. La actividad incluyó la presentación de un libro del historiador Raúl Avellaneda y abrió un encendido debate sobre mitos y realidades de estas construcciones.

30 de Agosto de 2025
Imágenes de la charla.
Imágenes de la charla. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Mercado Sud se vio colmado durante la charla dedicada a los túneles de Paraná, una propuesta que combinó historia, investigación universitaria y participación ciudadana. La actividad surgió a partir del trabajo de una estudiante de Comunicación Social y contó con el acompañamiento de la comisión vecinal Sáenz Peña.

 

Mercedes, una de las organizadoras, se mostró emocionada por la respuesta del público: “Estamos muy contentos porque nos surgió esta idea, esto es algo innovador para el mercado inclusive. No pasa por lo gastronómico, sino que la gente se acerque para que después sí vengan lo gastronómico”, destacó.

 

Debate sobre mitos y realidades

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El libro de Raúl Abellaneda, titulado Túneles de Paraná, mitos y realidades, sirvió como disparador de la charla. La obra recopila entrevistas con historiadores, vecinos e investigadores que defienden o rechazan la existencia de pasajes subterráneos. “Lo que hace Raúl en su libro es hacer entrevistas con distintos historiadores y plasmarlo ahí, tanto en pro, tanto en contra”, explicó la mujer.

 

Lejos de desalentar el interés, las posturas encontradas enriquecieron la charla. “Bienvenidas sean más preguntas acaloradas, eso nos enriquece a todos”, dijo al referirse al intercambio de ideas entre los presentes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Experiencias personales y memoria colectiva

 

El vicepresidente de la comisión vecinal, arquitecto y escritor, también compartió su experiencia. “La verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de gente. El tema de los túneles de Paraná convoca”, afirmó.

 

Además, relató un episodio que vivió en su infancia: “Fui víctima de los túneles porque cuando tenía nueve años me caí en un túnel. Tuve conmoción y estuve internado unos 10 días gracias a los túneles, así que lo vi de cerca, los viví”. Con el tiempo, esa vivencia lo inspiró a escribir un cuento publicado en el libro Paraná Oscura.

 

El encuentro cerró con la invitación a seguir participando en futuras charlas y a leer el libro de Avellaneda para profundizar en un tema que despierta curiosidad y mantiene viva la memoria colectiva de la ciudad.

 

Temas:

charla túneles de Paraná
