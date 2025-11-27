 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Programa municipal Construir Valores

Brindan cursos gratuitos de Panadería y Guitarra en la Unión Suiza de Paraná

27 de Noviembre de 2025
Unión Suiza de Paraná
Unión Suiza de Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

En el marco del programa Construir Valores de la Municipalidad, la Unión Suiza de Paraná comunicó que ofrece cursos de panadería y de guitarra. Se destinan aportes para docentes e insumos que permiten a los alumnos formarse en profesiones con alta demanda en el campo laboral. 

La Unión Suiza de Paraná es una de las instituciones que se incorporó al programa Construir Valores de la Municipalidad, afianzando su compromiso de garantizar a sus vecinos el acceso a la formación en diferentes disciplinas: a través de aportes brindados por el programa municipal impulsó cursos de Panadería y Guitarra.

 

“Nos brindaron aportes para insumos y profesores. Los cursos son totalmente gratuitos. Aprendimos a hacer pastafrola, pan casero, pan de viena y suizo, entre otros”, comentó la presidenta de la Unión Suiza de Paraná, Silvia Castello.

 

El docente que dirige el taller de Panadería, Daniel López, explicó que durante las clases “se aprenden algunos secretos y elaboraciones para que ellos puedan tener una salida laboral. Compramos balanzas, bols y moldes”.

Temas:

Paraná Cursos gratuitos capacitaciones
