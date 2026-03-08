Bingo en el club Olimpia reunió a vecinos para recaudar fondos

El bingo en el club Olimpia se realizó este domingo por la tarde con una importante convocatoria de vecinos que se acercaron para colaborar con la institución y disfrutar de una jornada recreativa.
El bingo en el club Olimpia marcó el inicio de la temporada 2026 de este tipo de actividades solidarias organizadas por la institución. El evento se llevó a cabo este domingo por la tarde y contó con la participación de numerosos vecinos que se acercaron al club para colaborar y compartir un momento de entretenimiento.
La iniciativa tuvo como principal objetivo recaudar fondos para cubrir distintas necesidades del club, desde equipamiento deportivo hasta elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano de la institución.
Ileana, una de las organizadoras del evento, destacó la respuesta del público y la importancia de estas actividades para el crecimiento del club. “Estamos en el club Olimpia inaugurando nuestra temporada de bingos del 2026. Ha sido una convocatoria hermosa, hay un montón de gente y estamos muy felices”, expresó.
Fondos destinados a mejorar el club
Durante la jornada, los participantes pudieron disfrutar de distintas rondas de bingo en un ambiente familiar y de camaradería. La actividad se desarrolló con normalidad y con una gran participación de personas de diferentes edades.
Según explicaron desde la organización, todo lo recaudado durante el evento será destinado a cubrir distintas necesidades de la institución. Entre los principales objetivos se encuentra la compra de materiales deportivos y equipamiento.
“El dinero que se recaude va para la institución, a dónde haga falta, ya sea para comprar pelotas, aros, tablones, sillas y lo que vaya necesitando”, señaló Ileana al referirse al destino de los fondos obtenidos durante la jornada.
Una actividad que convoca a toda la ciudad
Uno de los aspectos más destacados del bingo fue la amplia participación de vecinos de distintos barrios de la ciudad. Muchas personas se acercaron al club para colaborar con la institución y disfrutar de una tarde diferente.
Desde la organización señalaron que la difusión previa del evento fue clave para lograr la convocatoria, lo que permitió que más personas se sumaran a la propuesta solidaria.
“Hay gente de toda la ciudad porque se hace una linda difusión. La gente se engancha, disfruta de estas tardes y es un grupo de gente colaboradora del club”, agregó Ileana.