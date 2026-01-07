Autoridades del IAPV recorrieron obras en el barrio Humedales del Oeste de Paraná

El IAPV lleva adelante una importante obra de infraestructura vial que comprende una significativa inversión en desagües pluviales subterráneos.
El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recorrió las obras de infraestructura que el organismo ejecuta en el barrio Humedales del Oeste, correspondiente al conjunto habitacional Paraná 500 Viviendas.
De la recorrida participaron el director de Obras del IAPV, Martín Arredondo, y representantes de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, quienes brindaron detalles técnicos sobre el desarrollo de la obra.
En este sector, el IAPV lleva adelante una importante obra de infraestructura vial que comprende una significativa inversión en desagües pluviales subterráneos, con la colocación de tubos de hormigón de distintos diámetros, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar las condiciones urbanas del barrio.
Los trabajos comenzaron en el mes de diciembre, los lleva adelante la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Caballi SA, Szczech SA y actualmente presentan un avance aproximado del 2,5 por ciento, en el marco del plan de obras que el organismo desarrolla para fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento urbano de la zona.