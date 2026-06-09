Ante la posible llegada de El Niño, refuerzan la planificación de emergencias en Entre Ríos

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere efectos en la región durante los próximos meses, la Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos puso en marcha una mesa de trabajo interinstitucional destinada a fortalecer la planificación y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas.

La iniciativa reunió a representantes de organismos provinciales, municipales y cuerpos de bomberos con el objetivo de analizar escenarios posibles, revisar experiencias previas y coordinar estrategias de actuación frente a situaciones que podrían derivar en inundaciones, anegamientos u otros eventos meteorológicos adversos.

Un trabajo conjunto para anticiparse a posibles contingencias

Durante el encuentro, los participantes evaluaron antecedentes vinculados a fenómenos climáticos registrados en años anteriores y compartieron experiencias sobre las respuestas implementadas en distintas emergencias.

Desde Defensa Civil señalaron que esta instancia constituye la primera de una serie de jornadas operativas que se desarrollarán en el futuro para optimizar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la gestión de riesgos.

El objetivo es que cada organismo tenga definidas sus funciones y responsabilidades ante un eventual escenario asociado a El Niño, permitiendo una actuación más rápida y eficiente en caso de ser necesaria.

Fuerzas de seguridad y bomberos participaron de la reunión

La convocatoria contó con la presencia de autoridades de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y representantes de Defensa Civil de Paraná.

También participaron funcionarios de la Dirección de Defensa Civil Provincial, quienes encabezaron el encuentro y remarcaron la importancia de consolidar un esquema de prevención basado en la articulación entre organismos estatales y entidades de emergencia.

Según se indicó, la coordinación anticipada resulta clave para mejorar la capacidad operativa y minimizar los riesgos para la población ante posibles fenómenos meteorológicos de magnitud.

Preparativos ante un escenario climático incierto

Aunque no existen precisiones sobre el impacto que podría tener El Niño en la provincia, las autoridades consideraron necesario avanzar en tareas preventivas para estar preparadas frente a distintos escenarios.

En ese marco, las reuniones continuarán durante los próximos meses con el propósito de actualizar protocolos, fortalecer la comunicación entre organismos y garantizar una respuesta coordinada en caso de que las condiciones climáticas requieran la intervención de los equipos de emergencia.

La planificación temprana busca reducir el impacto que puedan generar las variaciones climáticas y reforzar las acciones de protección para las comunidades de Entre Ríos.