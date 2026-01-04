Aluani participó de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

La vicegobernadora Alicia Aluani estuvo presente en el acto de apertura de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, que se desarrolló en el predio del Ferrocarril de Nogoyá.
Este sábado por la noche se realizó la ceremonia de apertura de la 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra en Nogoyá. La vicegobernadora, estuvo presente junto al intendente Bernardo Schneider, la viceintendenta Desireé Peñaloza y el senador Rafael Cavagna.
Acompañaron, además, la directora general de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación, Karina Clementin; entre otras autoridades. Previamente al acto, la mandataria recorrió el predio, dialogó con feriantes, emprendedores y vecinos que se acercaron al predio para disfrutar del evento que se desarrolla este fin de semana con entrada libre y gratuita.
Con espíritu entrerriano
En la ceremonia oficial, la vicegobernadora agradeció al intendente Schneider por la invitación, destacó el trabajo del equipo del municipio y valoró el espacio compartido. "Para mí es siempre una alegría y un honor estar en este lugar, en esta nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, que ya es parte de la identidad cultural de nuestra querida ciudad y de la provincia", dijo Aluani al inicio de su discurso.
En este sentido, consideró que "la guitarra es un instrumento musical que, con sus acordes, nos permite contar nuestra historia, rescatar nuestras raíces e identidad, una identidad que se construye con cultura, trabajo y comunidad", subrayó.
Luego, la mandataria ratificó la importancia del trabajo y el esfuerzo compartido. "Desde el gobierno, junto al gobernador Rogelio Frigerio, acompañamos las fiestas populares de la provincia porque nos representan y son parte de nuestra cultura, pero también porque son el motor de desarrollo y crecimiento", afirmó al tiempo que acotó: "Felicitaciones a todos y gracias por mantener viva la música, la cultura y el espíritu entrerriano".
Por su parte, al hacer uso de la palabra, el intendente Schneider agradeció la presencia de la vicegobernadora, funcionarios y vecinos de Nogoyá. "Simplemente quiero darles la bienvenida a los artistas que nos van a acompañar en estas dos noches y a todos los que hacen posible que hoy tengamos esta fiesta y que podamos disfrutarla", expresó el presidente comunal tras mencionar el acompañamiento de los feriantes y emprendedores que se encuentran en el predio. También valoró el trabajo de los empleados municipales, de los miembros de la comisión organizadora y de los auspiciantes, "que posibilitan que hoy tengamos una fiesta".
En otro tramo de su alocución, Schneider se refirió a la importancia de "poner en valor lo nuestro" y manifestó: "Disfrutemos de las cosas nuestras, disfrutemos de lo lindo y lo mucho que tenemos. Disfrutemos de las cosas simples y cercanas. Creo que de eso se trata la felicidad, lo que todos queremos y buscamos. Bienvenidos y muchas gracias por estar", dijo finalmente el intendente.
Homenaje a Graciela Aquino: el escenario lleva su nombre
Durante la noche inaugural se nominó Graciela Aquino al escenario de la 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra. "Cheri" es profesora de Folclore Argentino con formación en Danzas Tradicionales y experiencia en la enseñanza a niños, adolescentes y adultos. "Siempre implicada con la transmisión de la cultura popular, el trabajo grupal y la expresión artística a través de la danza. Docente comprometida y consecuente con sus principios. Siempre al servicio de la cultura popular de nuestra ciudad, transmitiendo de generación en generación todas esas expresiones artísticas que emanan del pueblo. El vibrante mosaico de tradiciones, costumbres y siempre en forma desinteresada, humilde y silenciosa. Desde muy joven se aferró a la defensa de nuestra cultura. La idiosincrasia del pago chico, nuestra tierra gaucha. Ha recorrido la provincia y gran parte del país llevando su mensaje, su expresión. Y a pesar de un amplio camino recorrido y una prolífica trayectoria, hoy la vemos con su cabello emblanquecido transitar las calles de su querido pueblo", expresaron durante el homenaje.
Cartelera
Este sábado actuaron Delfina Ronchi, el ballet "Por Tu Gente Nogoyá", Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena. La fiesta continuará este domingo con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamecera; además, está prevista la elección de la Embajadora.