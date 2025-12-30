Concluyó reparación de cañería de agua potable dañada por empresa constructora

Gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se irá restableciendo la provisión de agua potable en el área comprendida entre calles Miguel David, Mihura, Lisandro de la Torre hasta el Parque Industrial General Belgrano, informaron fuentes municipales.
Antes del mediodía finalizaron los trabajos en avenida Jorge Newbery, entre calles Soldado Bordón y 2 de Abril, informaron fuentes municipales. En ese sector debieron reemplazarse unos 20 metros de conductos de agua potable, ya que una empresa había ocasionado una serie de roturas, durante el avance de trabajos de tendido de cableado para un servicio público.
Personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias había ejecutado un operativo de emergencia el lunes al mediodía, al detectarse los daños en la red pública. La primera intervención abarcó la reparación de una fractura de la cañería distribuidora, y posteriormente se rehabilitó el servicio de agua en esa zona, para permitir que hogares puedan ser reabastecidos durante la noche, para contar con el vital suministro.
Ese plan de intervenciones tuvo continuidad esta mañana, para dejar operativa a la red distribuidora.