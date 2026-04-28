Agenda en Paraná: ferias, gastronomía y propuestas por el fin de semana largo

La ciudad de Paraná tendrá una agenda amplia de actividades en el marco del Día del Trabajador, con propuestas que se desarrollarán a lo largo de toda la semana en distintos puntos del territorio.

Desde la Municipalidad confirmaron que las iniciativas incluyen ferias, espacios gastronómicos y actividades recreativas, con el objetivo de promover el consumo local y generar instancias de encuentro comunitario en la capital entrerriana.

La programación en Paraná contempla propuestas distribuidas entre miércoles y domingo, con eventos en barrios, espacios públicos y zonas tradicionales de la ciudad.

Ferias en los barrios y zona céntrica

Las actividades comenzarán el miércoles con una nueva edición de Feria en tu Barrio en la Vecinal CGT, en el playón deportivo sobre Casiano Calderón. La propuesta se desarrollará de 8 a 12:30 y continuará el jueves en la Peatonal San Martín, en el mismo horario.

En ambos casos, se ofrecerán alimentos a precios accesibles, en el marco de una política que busca acercar productos a distintos sectores de Paraná.

Propuestas centrales para el viernes

El viernes, Día del Trabajador, concentrará varias de las actividades principales. Entre ellas, Sabores de las Ferias se instalará de 10 a 14 en la intersección de Salta y Nogoyá, con opciones gastronómicas.

Además, en el Mercado Sud se realizará una chocolatada especial para quienes se acerquen a participar de la jornada.

Ese mismo día comenzará el Paseo Matero, que se extenderá hasta el domingo en la Costanera, frente a la Plaza Petit Pisant. Allí habrá emprendedores, artesanos y una oferta gastronómica que incluirá platos tradicionales.

Agenda del fin de semana

El sábado, la agenda en Paraná continuará con Feria en tu Barrio en la Plaza Sáenz Peña, de 8 a 12:30. También se desarrollará la Feria Lago Encantado en el Parque Gazzano, de 12 a 20, con participación de emprendedores locales.

El domingo se repetirán algunas de las propuestas y se sumará la Feria Periurbana en el Parque Hortícola, de 9 a 18, donde se reunirán productores y emprendedores de la región.

Enfoque en el trabajo local

Desde el municipio destacaron el impacto de estas iniciativas en la actividad económica. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que “esta variada agenda de actividades genera una pluralidad de espacios de trabajo para comerciantes, emprendedores, artesanos, gastronómicos y productores locales”.

Además, remarcó que la propuesta forma parte de una política orientada a fortalecer la comercialización y acompañar a los sectores productivos de Paraná.