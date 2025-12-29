Abrieron las inscripciones para la colonia tecnológica "Guardianes del Río"

REDACCIÓN ELONCE
Abrieron las inscripciones para la segunda edición de la colonia tecnológica "Guardianes del Río", destinada a niños y niñas de entre 6 y 14 años. La propuesta combina tecnología, juego y cuidado ambiental, supo Elonce.
Abrieron las inscripciones para la segunda edición de la Colonia Tech “Guardianes del Río”, una propuesta educativa y recreativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 14 años. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, se desarrollará en las instalaciones del Distrito del Conocimiento (ubicado en calles Juan Ambrosetti y Raúl Patricio Solanas) y combinará actividades lúdicas, tecnología y educación ambiental, con eje en el río Paraná.
Las inscripciones están habilitadas a través del portal ciudadano Mi Paraná y se mantienen abiertas hasta agotar los cupos disponibles. La colonia cuenta con más de 200 lugares y se organizará en encuentros semanales durante seis semanas, con actividades en turnos mañana y tarde, a partir del martes 13 de enero.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, explicó a Elonce que la propuesta busca acercar a chicos y chicas al uso de la tecnología de manera accesible y amigable. “La idea es que puedan encontrarse con las herramientas digitales sin miedo, entender que sirven para estudiar, trabajar y también para el ocio”, señaló. Además, destacó que la colonia dará continuidad a experiencias previas como la edición anterior de Colonia Tech y el Club Tech.
Halle remarcó que el enfoque de este año estará vinculado al entorno natural de la ciudad. “Van a ser exploradores. Todo lo que aprendan con tecnología estará relacionado con el río Paraná y su cuidado”, indicó, al tiempo que subrayó el trabajo del equipo docente en la planificación de las actividades.
Por su parte, el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, señaló que la colonia tendrá un eje claro en la sostenibilidad y el ambiente. “Guardianes del Río busca aprender tecnología aplicándola al cuidado del entorno natural, entender cómo usarla para proteger el ambiente”, explicó. También destacó que se incorporaron nuevos desafíos técnicos y herramientas de programación adaptadas a las distintas edades.
En tanto, la directora general del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, indicó que la propuesta incluye recorridos y exploraciones por zonas cercanas como Bajada Grande, Puerto Sánchez y sectores vinculados al ecosistema del río Paraná, "integrando juegos, programación, trabajo en equipo y conciencia ambiental".
Las autoridades destacaron que no se exigen requisitos más allá de la edad y las ganas de participar. “Es una colonia diferente, donde se aprende jugando, se coopera y se trabaja en equipo”, señalaron, al remarcar que la experiencia buscó fortalecer el vínculo de niños y adolescentes con la tecnología y con su entorno natural.