Haciendo Comunidad En instalaciones del Distrito del Conocimiento

Abrieron las inscripciones para la colonia tecnológica "Guardianes del Río"

29 de Diciembre de 2025
Colonia tecnológica "Guardianes del Río"
Colonia tecnológica "Guardianes del Río" Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Abrieron las inscripciones para la segunda edición de la colonia tecnológica "Guardianes del Río", destinada a niños y niñas de entre 6 y 14 años. La propuesta combina tecnología, juego y cuidado ambiental, supo Elonce.

Abrieron las inscripciones para la segunda edición de la Colonia Tech “Guardianes del Río”, una propuesta educativa y recreativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 14 años. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, se desarrollará en las instalaciones del Distrito del Conocimiento (ubicado en calles Juan Ambrosetti y Raúl Patricio Solanas) y combinará actividades lúdicas, tecnología y educación ambiental, con eje en el río Paraná.

 

Las inscripciones están habilitadas a través del portal ciudadano Mi Paraná y se mantienen abiertas hasta agotar los cupos disponibles. La colonia cuenta con más de 200 lugares y se organizará en encuentros semanales durante seis semanas, con actividades en turnos mañana y tarde, a partir del martes 13 de enero.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, explicó a Elonce que la propuesta busca acercar a chicos y chicas al uso de la tecnología de manera accesible y amigable. “La idea es que puedan encontrarse con las herramientas digitales sin miedo, entender que sirven para estudiar, trabajar y también para el ocio”, señaló. Además, destacó que la colonia dará continuidad a experiencias previas como la edición anterior de Colonia Tech y el Club Tech.

 

Halle remarcó que el enfoque de este año estará vinculado al entorno natural de la ciudad. “Van a ser exploradores. Todo lo que aprendan con tecnología estará relacionado con el río Paraná y su cuidado”, indicó, al tiempo que subrayó el trabajo del equipo docente en la planificación de las actividades.

Por su parte, el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, señaló que la colonia tendrá un eje claro en la sostenibilidad y el ambiente. “Guardianes del Río busca aprender tecnología aplicándola al cuidado del entorno natural, entender cómo usarla para proteger el ambiente”, explicó. También destacó que se incorporaron nuevos desafíos técnicos y herramientas de programación adaptadas a las distintas edades.

 

En tanto, la directora general del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, indicó que la propuesta incluye recorridos y exploraciones por zonas cercanas como Bajada Grande, Puerto Sánchez y sectores vinculados al ecosistema del río Paraná, "integrando juegos, programación, trabajo en equipo y conciencia ambiental".

Las autoridades destacaron que no se exigen requisitos más allá de la edad y las ganas de participar. “Es una colonia diferente, donde se aprende jugando, se coopera y se trabaja en equipo”, señalaron, al remarcar que la experiencia buscó fortalecer el vínculo de niños y adolescentes con la tecnología y con su entorno natural.

Temas:

Colonia Tech Distrito del Conocimiento Municipalidad de Paraná
