Abordaron el rol de la antropología forense sobre desaparecidos a través de una charla en Museo Serrano

REDACCIÓN ELONCE
El disertante, Dr. Juan Nobile, remarcó a Elonce que el objetivo fue sensibilizar a la comunidad sobre lo ocurrido durante la dictadura, poniendo en valor el rol de la antropología forense en la búsqueda de verdad y justicia.
En el marco de la agenda conmemorativa por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, se desarrolló este lunes en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas "Profesor Antonio Serrano", una charla denominada "La antropología forense y la identificación de desaparecidos", a cargo del Dr. Juan Nobile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En la oportunidad, Nobile explicó a Elonce que la charla abordó el origen de la antropología forense en Argentina, sus prácticas y objetivos. En ese sentido, detalló que el trabajo del organismo se centra en la localización, excavación y análisis de restos de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado.
Asimismo, indicó que el eje de la exposición estuvo vinculado directamente a lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, con un recorrido histórico sobre las investigaciones realizadas en torno a las desapariciones.
La actividad se complementó con una muestra gráfica que reunió materiales, documentos y fotografías de personas desaparecidas en Entre Ríos. El recorrido abarcaba el período comprendido entre 1975 y 1983, con el objetivo de visibilizar los casos y contribuir a la construcción de memoria colectiva.
Participación institucional
Desde el Museo Serrano destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, en el marco de una institución dedicada a la investigación científica y la divulgación cultural. Además, señalaron que la propuesta cuenta con el acompañamiento del Registro Único de la Verdad, la Dirección Provincial de Derechos Humanos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
“La propuesta apunta a comunicar y sensibilizar sobre el trabajo que se realiza desde el museo, especialmente en materia de investigación. Para esta semana adoptamos el lema ‘la ciencia también busca a los desaparecidos’, por lo que convocamos al Equipo Argentino de Antropología Forense para que comparta su experiencia y explique el trabajo que viene desarrollando desde hace años", indicó el director del museo, Gastón Fleita Moreyra. Y agregó: "Se trata de una institución centenaria, el Museo de Ciencias Naturales y de Ciencias Antropológicas, dedicada al estudio científico y que, además, cumple una función de extensión cultural a través de sus muestras y actividades abiertas a la comunidad”.
La muestra permanecerá abierta durante marzo y abril, en los horarios habituales del museo, permitiendo que estudiantes y público en general puedan acercarse y conocer más sobre este proceso histórico.