Zaira Nara encendió la polémica en redes por su bikini ultracavada

Zaira Nara compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones en el Caribe, donde llamó la atención con un traje de baño ultracavado color vino tinto. La publicación recibió múltiples críticas por parte de sus seguidores, quienes calificaron la elección de la malla como “innecesaria” o “vulgar”.

La modelo, hermana de Wanda Nara, optó por no responder a los comentarios negativos. En otras ocasiones, sí ha salido al cruce de publicaciones en las que cuestionaban aspectos de su vida personal, como ocurrió con la relación que mantuvo con Diego Forlán.

Zaira Nara generó polémica en redes por su bikini ultracavada (foto Instagram)

Más allá de su presencia en redes y el mundo del modelaje, Zaira Nara continúa con sus proyectos empresariales. Recientemente lanzó su propia yerba mate, cuyo producto medio kilo tiene un precio de 3.400 pesos. La modelo destacó la importancia de este emprendimiento en su día a día: “El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos”, comentó.

Nara también se dedica al mundo de los cosméticos y manifestó que el lanzamiento de su yerba fue fruto de la colaboración con amigos expertos en el rubro, trabajándolo “en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor”. La iniciativa ha tenido una buena repercusión entre los consumidores. (con información de TN)