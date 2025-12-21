El Pity Álvarez volvió a los escenarios con un show de 3 horas en Córdoba

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a un escenario. Más de 40 mil personas disfrutaron de su show en Córdoba. 33 canciones y un show único.
Pity Álvarez volvió a tener una fecha propia en un escenario. Este sábado lo hizo en el Mario Alberto Kempes, ante más de 40 mil personas que llegaron a Córdoba desde todo el país.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debutó como solista en medio de la incertidumbre por fechas postergadas.
Antes de las 21, la hora pactada del show, nadie sabía en qué condiciones estaba el querido artista ni cómo iba a subir a cantar.
Pero cuando su guitarra comenzó a sonar y la banda lo acompañó, disipó todas las dudas: salió con una energía y una entereza envidiables, a pesar de todo lo vivido, sufrido y atravesado, incluidas sus adicciones y los problemas de salud mental.
No fue solo un eslogan de campaña para el retorno de Pity Álvarez a la música y a los escenarios, sino también la mejor forma de explicar que una estrella de rock vuelve después de sus problemas personales (de salud mental y judiciales) y con el antecedente de que su último show, hace siete años en Tucumán, fue un caos.
Sin embargo, en la previa del ingreso todo se vivió con un clima de celebración. Gran parte del público estuvo conformado por adolescentes y jóvenes de hasta 25 años que no tuvieron la oportunidad de verlo anteriormente en las dos bandas con las que marcó a la generación del rock barrial de los ’90 y de los primeros 2000.
Con las luces apagadas, Pity hizo su estreno triunfal con un dejo de polémica e ironía. En su mano llevaba una correa atada a una mujer. Al llegar al micrófono, ella, casi desnuda, le sirvió un vaso y le encendió un cigarrillo.
Luego sonó el himno del obrero y trabajador barrial, Homero, mucha gente del público se dio cuenta de que estaba viendo a su referente musical y rompió en llanto. “Este tema se lo hice a mi papá y lo alcanzó a escuchar antes de morir”, lanzó de manera conmovedora.
Pity se mostró pleno. El comentario común entre la gente en el campo era lo bien que sonaba todo y lo bien que estaba cantando.
