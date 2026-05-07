Trueno brilló en la TV de EE.UU. y chicaneó a la industria musical con el "Robo del Siglo"

El trapero argentino presentó su nuevo disco “Turr4zo” en The Tonight Show, en el programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos de EE.UU., y presentó una canción con un sample de Los Wachiturros que ya es furor.
El trapero argentino Trueno se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon en Estados Unidos y presentó su nuevo álbum Turr4zo. En su presentación hizo un sample a la canción de los Wachiturros y chicaneó a la industria musical con una frase en su remera.
No es la primera vez que un artista se presenta en el programa estadounidense porque ya lo hicieron Nicki Nicole, María Becerra, Catriel & Paco Amoroso, y Lali, entre otros artistas. Pero, en este caso, lo hizo el oriundo de La Boca.
El rapero explicó que este es su cuarto álbum, el cual es especial porque presenta a la Comuna 4, la cual pertenece a su barrio, aparece en su numerología personal y coincide con sus 24 años.
Trueno explicó que busca modificar la connotación negativa de la palaba Turro, la cual suele ser usada de forma despectiva. Para él representa a la clase obrera, trabajadora y soñadora que sale y quiere comerse el mundo.
Además, utilizó una remera con una chicana: “En industria de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. Es la misma frase que utilizaron los ladrones del Robo del siglo en 2006 al Banco Río, pero en lugar de “barrio”, Trueno utilizó “industria”.