Tras la crisis, aseguran que Facundo Arana y María Susini volvieron a estar juntos

Después de varios meses de separación, Facundo Arana y María Susini habrían decidido volver a apostar a su relación. La información fue dada a conocer este jueves en el programa LAM, donde aseguraron que la pareja retomó el vínculo tras un período de distanciamiento.

La ruptura había trascendido a fines de 2025 y sorprendió al mundo del espectáculo, ya que ambos llevaban más de 20 años juntos y formaron una de las parejas más estables del ambiente artístico argentino.

Además de compartir una extensa historia de amor, Facundo Arana y María Susini son padres de tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro.

La versión sobre la reconciliación

La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa, quien comenzó dando algunas pistas antes de confirmar los nombres de los protagonistas.

“Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema. Me costó terminar de chequearlo”, comentó durante la emisión del programa.

Según explicó, la decisión de separarse habría surgido principalmente por iniciativa de María Susini, quien buscaba atravesar una etapa personal en soledad.

Sin embargo, con el paso de los meses, distintas situaciones familiares habrían contribuido a un acercamiento entre ambos.

“Volvieron a apostar al amor”

Durante su relato, Ochoa aseguró que la expareja comenzó a reconstruir el vínculo de manera gradual.

“La persona que me había hablado en ese momento de la separación me había dicho que la decisión había sido más de ella, que quería estar sola y ver qué le pasaba”, explicó.

Luego agregó: “Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”.

Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida en televisión.

Una historia que comenzó en 2007

La relación entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, poco tiempo después de que el actor terminara su histórica relación con la actriz Isabel Macedo.

Con el correr de los años construyeron una familia y protagonizaron una de las historias de amor más conocidas del espectáculo argentino.