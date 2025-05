Sabrina Rojas, explosiva tras su separación: "No estoy para gansos"

Sabrina Rojas y Gabriel Lechuga Liñares pusieron fin a su relación. Si bien la conductora de mantuvo el hermetismo durante varios días, finalmente habló –aunque sin dar nombres ni entrar en detalles– y lo hizo con una frase que no pasó desapercibida.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM, Santiago Riva Roy, se acercó a Rojas para preguntarle por su situación sentimental. La actriz, visiblemente incómoda, evitó cualquier tipo de declaración: “No voy a hablar”, repitió en varias ocasiones mientras intentaba esquivar al periodista. Ante la insistencia, Sabrina fue más contundente: “No tengo nada para decir, no tengo título”. Y agregó con un tono tajante: “No me interesa ni afirmar, ni desmentir nada, en este caso”.

A pesar del intento por mantener en reserva los motivos de la ruptura, fue durante su programa Pasó en América que Sabrina terminó dejando una contundente reflexión que confirmó su nuevo presente.

Indirectas al aire y una confesión inesperada

Durante una conversación con sus compañeros en el programa que conduce, la actriz se refirió sin rodeos a las relaciones post ruptura. Todo se dio en el marco de una consigna lanzada por Natalie Weber: “¿Un clavo saca a otro clavo?”, preguntó la panelista. La respuesta de Rojas fue tan sincera como punzante: “No sé si siempre que uno termina una relación ya tenés a alguien, pero si tenés esa posibilidad, adelante”.

Fue entonces cuando Weber agregó un comentario que desató una respuesta aún más directa por parte de la conductora. “No, pero ponele que cortás una relación muy enamorada y decís 'bueno, me pongo a salir con el primer ganso que se me cruza. Tal vez con este ganso olvido al otro…'”, reflexionó la modelo.

La reacción de Sabrina no tardó en llegar y dejó en claro cómo se siente: “Con el primer ganso que se me cruza no... Yo ya estoy muy selectiva en esta época de mi vida, no estoy para gansos”. Así, sin nombrar a Liñares, dejó en evidencia su postura y, quizás, alguna molestia residual de la relación. (Con información de Exitoína)

