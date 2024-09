Pampita desmintió a Moritán y dio su versión de la separación: "Me enteré de todo"

El sábado 28 de septiembre, durante el mediodía, se confirmó una noticia que sacudió el mundo del espectáculo: Roberto García Moritán anunció su separación de Carolina Pampita Ardohain. El ministro de Desarrollo Económico de CABA compartió un comunicado en sus redes sociales, donde también defendió su gestión ante acusaciones de malversación de fondos.

"Hace tiempo que Carolina y yo decidimos separarnos. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero lo hicimos para proteger la paz y el bienestar de nuestra familia. Los asuntos familiares son privados y afectan a nuestros hijos, por lo que les pido respeto y distancia", afirmó, refiriéndose a la cobertura mediática sobre su situación. Moritán enfatizó que su prioridad siempre será cuidar de sus hijos, quienes son los más afectados por la exposición pública. "No merecen ser parte de ningún conflicto ni escuchar lo que se dice sobre nuestro matrimonio", añadió para cerrar este capítulo tanto en lo privado como en lo público.

Aproximadamente una hora después, Pampita reaccionó de manera breve y contundente en sus historias de Instagram: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", escribió en letras blancas sobre fondo negro.

Flor de la Ve reveló en su programa de América una impactante frase que Carolina Ardohain supuestamente le dijo a Roberto García Moritán tras la separación. “‘Te voy a hacer mierda’, le habría dicho ella. Moritán se lo contó a un amigo de la Legislatura, quien afirmó que él está asustado”, aseguró la conductora.

Segundo matrimonio terminado para Pampita

Previo a pasar por el altar con el ministro García Moritán, también estuvo presente su fugaz lazo con Martín Berrantes, con quien dio el "sí, quiero" en 2002, para separarse tres años más tarde.

Luego se renovó el amor con el chileno Benjamín Vicuña, cuya relación trajo como fruto sus cuatro hijos -incluida la fallecida Blanca-. Sin embargo, el amor se apagó con otro escándalo al descubrir la infidelidad en un set de grabación por parte del actor con Eugenia "China" Suárez.

Con Roberto García Moritán llevaba ya cinco años de relación y una hija de por medio. Sin embargo, nuevamente se llevó otra decepción.