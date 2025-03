La nueva exigencia de Sabrina Rojas para tener una relación con un hombre

La situación económica en el país sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos. La falta de dinero, la dificultad para llegar a fin de mes y los salarios que no alcanzan en medio de una inflación galopante son temas de conversación recurrentes. Sin embargo, parece que el impacto de la economía no solo se limita a las finanzas personales, sino que también influye en las decisiones sentimentales. Sabrina Rojas reconoció que el aspecto financiero de su pareja potencial juega un papel fundamental en su elección de un compañero.

“No por una cuestión de interés, sino de ‘aburguesamiento’”, aclaró Rojas en una reciente entrevista en Pasó en América, cuando Natalie Weber abrió el debate sobre este tema.

Según Sabrina, “yo creo que depende un poco de la edad que tengas. Hay una cierta edad en la que no analizás esas cosas”.

Historial

Rojas explicó que, a lo largo de su vida amorosa, su situación financiera no siempre fue la más estable. “Excepto el padre de mis hijos, siempre salí con gente que vive igual o peor que yo”, confesó la rubia, dejando claro que el dinero nunca fue un factor determinante para su relación, sino que, en algunas ocasiones, su amor por la otra persona la llevó incluso a ayudar económicamente.

“Incluso llegué a prestar dinero o cubrir baches económicos a mis novios”, añadió. Sin embargo, también destacó que su perspectiva ha cambiado con el tiempo: “Es verdad que hoy, ya en la madurez, mínimo, mínimo, de mí para arriba”.

El romance con un “pelado” y las expectativas sobre su nueva relación

En la misma entrevista, Sabrina fue consultada sobre su vida amorosa actual, y la pregunta sobre si estaba involucrada con un “pelado” no pasó desapercibida. Sin dudar, la actriz no negó la afirmación, pero dejó claro que aún no está lista para confirmar todos los detalles sobre su nueva relación. “Es muy reciente”, explicó Sabrina cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su vínculo.

También aseguró que no tiene intención de ocultar su vida amorosa y que, aunque está disfrutando del momento, no tiene planes de apresurar las cosas. “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer”, enfatizó Sabrina, dejando abierta la posibilidad de que este romance crezca con el tiempo, pero sin compromisos mayores por el momento. Aunque fue cautelosa, la curiosidad en torno a la identidad de su nueva pareja comenzó a crecer rápidamente. (Con información de Vía País)