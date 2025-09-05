Guillermina Valdés y su situación sentimental: "Todos fueron príncipes verdes"

Guillermina Valdés atraviesa una nueva etapa personal tras su separación del actor Joaquín Furriel. La actriz y empresaria se mostró sincera al hablar sobre su presente amoroso. “No estoy enganchada emocionalmente con nadie, no aparece la persona”, reconoció, dejando en claro que hoy no hay alguien que ocupe un lugar especial en su vida.
Aunque siempre se la vinculó con una mujer fuerte y determinada, Valdés confesó que transita la soltería con matices. “Ahora estoy entendiendo que esto está bueno, pero tampoco estoy pasándola bomba. No me encanta estar sola, estoy entendiendo que es un momento que nunca viví. A mí me gusta la vida en pareja, pero entiendo que no la forzaría”, explicó, mostrando un costado íntimo y reflexivo.
En la entrevista, la exmodelo también fue consultada acerca de sus expectativas amorosas y si aún mantiene la ilusión de encontrar a un “príncipe azul”. Con ironía y humor, respondió: “verdes han sido. En el sentido de que no eran para mí”. Una definición que deja entrever que, aunque abierta a nuevas oportunidades, no está dispuesta a resignar su bienestar por relaciones que no la complementen.
Reflexiones sobre la vida en pareja y un presente distinto
Valdés, de 47 años, ha tenido una vida sentimental muy mediática, pero en esta oportunidad eligió poner el foco en sus propias emociones. Reconoció que la soledad es un terreno nuevo, que por momentos disfruta y en otros le resulta desafiante.
Lejos de idealizar su presente, admitió que prefiere la vida compartida, aunque no a cualquier precio. Su declaración deja ver un proceso de autoconocimiento y madurez que muchas mujeres celebraron en redes sociales, al sentirse identificadas con sus palabras.
Además, la empresaria señaló que no busca cumplir con mandatos ni presiones externas. Para ella, este tiempo de soltería es una oportunidad de explorarse y fortalecerse en un plano más personal, más allá de la mirada pública que suele acompañarla.
Su vínculo con Marcelo Tinelli y el recuerdo de la división de bienes
El cronista también le preguntó sobre una cuestión que dio que hablar en su momento: su ruptura con Marcelo Tinelli y la supuesta división de bienes que habría generado tensiones. Sin rodeos, Guillermina aclaró: “Hay un error conceptual. Compramos un departamento entre los dos, no es que me quedó algo”. Con estas palabras, desmintió rumores y buscó cerrar un capítulo marcado por la especulación mediática.
La relación con el conductor, con quien comparte la crianza de su hijo Lorenzo, ha tenido sus idas y vueltas públicas, pero siempre priorizando el bienestar familiar. Hoy, pese a la distancia sentimental, Valdés mantiene un tono conciliador y de respeto hacia su ex.
En ese sentido, no dudó en expresar sus buenos deseos para el futuro de Tinelli. “A mí me gusta que el papá de mis hijos esté feliz. Yo sé que para él estar en la tele lo hace feliz. Él lo está deseando, ojalá se dé”, aseguró con firmeza al programa televisivo Puro Show, dejando en claro que más allá de las diferencias, valora la felicidad del conductor.