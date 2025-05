Fuerte acusación contra Vicky Xipolitakis: “Extorsiona para que le den más dinero”

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli tuvieron una separación escandalosa y su hijo Salvador quedó en el medio. Según denunció el empresario, la exvedette estaría impidiendo el vínculo con su hijo, aunque ella asegura que lo cuida porque el hombre fue violento con ellos.

La abuela del nene y madre de Javier Naselli, Teresa, habló con Puro Show sobre lo que ocurre con el menor, ya que considera que se le está yendo la infancia.

“No quería interferir en un posible encuentro de Salvador con Javier. Siempre hay algún impedimento. Ella va a seguir y siempre va a evitar la vinculación de Salvador con su papá”, opinó la mujer.

Tema de dinero

Teresa aseguró que hay un tema de dinero entre ellos: “Lo está extorsionando al padre para que le dé más dinero. No entiendo cómo una madre tenga a su hijito lejos de padre cuando él está presente. Quiere verlo y ella no se lo permite”.

La abuela de Salvador consideró que “le pone miles de obstáculos siempre” y reveló que en una reciente videollamada encontró muy confundido al niño con su reacción: “Me dijo ‘no quiero hablar’. Con sus ojitos me decía ‘no sé qué hacer, abuela’. Me da pena, pobre criatura”.

"Me parece un cariño enfermo, no es así como una madre debe querer a su hijo, lo quiere para ella sola, no entiende que Salvador necesita el amor de una madre y el amor de un padre. Seguramente, tenía otras intenciones desde el principio", consideró la mujer. Fuente: Noticias Argentinas

Más noticias