Qué programa conducirá Diego Moranzoni tras su salida de Crónica TV

Luego de varios días de incertidumbre tras su abrupta salida de Crónica TV, Diego Moranzoni vuelve al ruedo televisivo. El periodista fue “desvinculado” del canal de noticias en medio de una fuerte polémica, pero rápidamente se conoció que tendrá una nueva oportunidad en Net TV, al menos de forma temporal.

La noticia fue confirmada por la periodista Marina Calabró, quien detalló el detrás de escena de su inesperado regreso a los medios. "Mis queridos amigos de Net TV me dijeron que Moranzoni estaba en el canal. Al rato me llaman y me dicen que pasó por vestuario, se clavó un traje y está haciendo un back de fotos y una promoción", relató Calabró en su participación en el programa Lape Club Social Informativo (América TV).

Según explicaron, Moranzoni se pondrá al frente del ciclo “Ispa”, reemplazando a su conductor titular. "Diego Suárez, quien conduce Ispa, se tomó una semana de vacaciones. Lo llamaron los decisores a Diego para decirle que lo va a reemplazar Moranzoni", agregó Calabró.

Una suplencia que podría ser clave para su regreso estable

Desde el portal Exitoína se comunicaron con fuentes de Net TV para verificar la información, y las autoridades del canal confirmaron que "en principio, sería una suplencia de Diego Moranzoni en reemplazo de Diego Suárez". Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si el regreso se extenderá o si se trata de una aparición puntual.

La noticia sorprendió a muchos en el medio, no solo por la rapidez con la que Moranzoni consiguió un nuevo espacio, sino también por el contexto en el que se dio su salida de Crónica TV. El periodista fue vinculado a una denuncia por presunta estafa relacionada con una colecta solidaria, lo que generó un fuerte revuelo mediático.

Sin embargo, él mismo salió a desmentir algunas versiones y afirmó que no fue despedido del canal, sino que decidió dar un paso al costado. Según sus palabras, la desvinculación no fue impuesta: el periodista desmintió haber sido echado de Crónica TV, sino que él renunció por su propia cuenta. (Con información de Exitoína)

