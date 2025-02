Desde la cama, Emilia Attias lució un look ajustadísimo negro

Emilia Attias volvió a enamorar a sus seguidores con un audaz y sofisticado look total black que desató una ola de elogios en las redes sociales. La actriz y modelo, con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, reafirmó su estatus como un ícono de la moda en Argentina al compartir una serie de impactantes imágenes desde la cama de un hotel.

Emilia Attias

En las fotografías, Attias apostó por un conjunto negro que combinaba elegancia y sensualidad. La pieza estrella del look fue una falda tubo de tiro bajo, ajustada al cuerpo, que resaltó su figura esbelta. Pero sin duda, el detalle que más llamó la atención fue el top de mangas largas con un diseño cut out, dejando estratégicos recortes que aportaron un toque ultra sensual al outfit.

La prenda, confeccionada en hilo acanalado, destacaba por su estructura con copas marcadas y un frente atado con delicados ganchitos, lo que evidenció que la actriz optó por no llevar corpiño debajo. Para completar el estilismo, Attias eligió sandalias negras y accesorios dorados, acompañados de un beauty look impecable: un peinado con volumen y un maquillaje en tonos rosados y nude, resaltando su belleza natural.

Emilia Attias

El posteo de la ex protagonista de "Casi Ángeles" no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, llenando su perfil de elogios y reacciones: "Diosa total", "Qué fuego", "La más linda siempre" y "No podés ser real" fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, que en pocas horas superó los 31 mil likes.

Con cada aparición, Emilia Attias demuestra su capacidad para imponer tendencia y reafirmar su lugar como una de las referentes de la moda en el país (Vía País)

