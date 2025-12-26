Bizarrap lanzó una nueva sesión junto a J Balvin y sorprendió a sus seguidores

REDACCIÓN ELONCE
Bizarrap presentó la Music Session #62 junto a J Balvin, una colaboración inesperada que fue anunciada en Navidad y marca el regreso del productor a sus sesiones tras un año de bajo perfil.
Bizarrap lanzó una nueva sesión junto a J Balvin y volvió a sorprender a su público a pocos días de terminar el año. La Music Session número 62 fue anunciada de manera sorpresiva el día de Navidad y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del productor argentino, que aguardaban su regreso a este formato que lo llevó a la fama.
El lanzamiento se da en un contexto particular para Bizarrap, quien durante 2025 mantuvo un perfil más bajo en comparación con años anteriores.
Un anuncio inesperado en Navidad
La colaboración con J Balvin fue confirmada por el propio Bizarrap a través de sus redes sociales. “Esta no te la esperabas”, escribió el productor en una publicación que rápidamente captó la atención de millones de seguidores y generó expectativa por el estreno de la nueva sesión.
Se trata de la primera Music Session que Bizarrap lanza en más de un año, ya que la última había sido publicada el 27 de diciembre de 2024 junto a Luck Ra, una colaboración que tuvo una fuerte repercusión. Desde entonces, el productor solo había participado en proyectos puntuales, entre ellos una colaboración en el disco de Gorillaz, uno de los hitos destacados de su carrera durante este período
La propuesta musical de la sesión 62
La sesión junto a J Balvin se caracteriza por una marcada fusión de géneros, un rasgo habitual en el trabajo de Bizarrap. En esta oportunidad, la impronta latina ocupa un lugar central, con influencias de la bachata que luego se combinan con elementos de la música electrónica.
Por su parte, J Balvin opta por una canción de desamor, con un estribillo construido a partir de un juego de palabras: “Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvidó”. En otra de las líneas, el cantante expresa: “Debería odiarte pero no me dan ganas”, reforzando el tono emocional del tema.
Antecedentes y reconciliaciones en la escena urbana
La colaboración entre Bizarrap y J Balvin también se da luego de un historial conocido dentro de la música urbana. Cabe recordar que cuando Residente grabó una sesión con Bizarrap, utilizó ese espacio para realizar una fuerte crítica dirigida al artista colombiano. Sin embargo, en los últimos tiempos, J Balvin manifestó públicamente que ese conflicto había quedado atrás.
En ese contexto, la nueva Music Session aparece como una etapa distinta, marcada por un clima más conciliador dentro del género y por colaboraciones que priorizan lo musical por sobre las diferencias del pasado.
El futuro de las Music Sessions
Con esta nueva entrega, Bizarrap alcanza la sesión número 62. Según lo que indica su canal oficial de YouTube, restarían solo cuatro sesiones más para completar el proyecto que lo catapultó a la fama internacional, lo que refuerza la expectativa sobre los próximos lanzamientos del productor argentino.