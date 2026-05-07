Beso y afectuoso abrazo de Lionel Messi con Kiko: “Admiración de ambas partes”

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, recibió al actor Carlos Villagrán, de "El Chavo del 8" luego de un entrenamiento. "Dos genios congeniaron", expresó el comediante mexicano luego del encuentro.
Lionel Andrés Messi conoció a Kiko. Carlos Villagrán, actor que le dio vida al histórico personaje de El chavo del 8, se dio el gusto de conocer al futbolista luego de un entrenamiento del Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS).
"Admiración absoluta de ambas partes", expresó el intérprete mexicano tras el encuentro en sus redes sociales, donde resumió su mano a mano con el Diez: "Dos genios congeniaron".
"Gracias por tu empatía", sumó Villagrán, agradecido con Messi.
Kiko (luego de dejar El chavo del 8 modificó el nombre de Quico debido a problemas legales con Roberto Gómez Bolaños) compartió además fotos y videos de su encuentro con Messi, que a pura sonrisa le firmó una camiseta rosa del Inter Miami con la 10 y el nombre "Quico".
Eso sí, un tanto incómodo se lo notó al Diez cuando Villagrán le dio un largo beso en su mejilla.
"Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. Te sigo de toda la vida. No me he perdido nada de lo que ha pasado. Te veo y te repito, te repito...", le confesó Villagrán al capitán de la Selección Argentina, que devolvió la gentileza: "Un placer enorme".
Y luego llegó un afectuoso abrazo y la foto juntos. Villagrán además el obsequió a Messi dos imágenes del futbolista realizadas por un "muralista amigo muy famoso allá en México".
"¡El día mas feliz!", expresó el actor, dejando en claro lo que significó para él poder estar e intercambiar unas palabras con Messi.
También participó de la visita Becky Palacios, esposa del actor. Rápidamente los posteos de Villagrán se llenaron de likes y comentarios. Y acto seguido el video y foto del encuentro entre Messi y Kiko se volvió viral en las redes sociales.