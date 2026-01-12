Animal print y verano: los trajes de baño con los que Barbie Vélez lució su figura

La actriz e influencer deslumbró en redes sociales al mostrar dos looks de verano con estampado animal print. Desde la pileta, sorprendió además con un accesorio que se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Barbie Vélez volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde la pileta, donde exhibió su colección de trajes de baño animal print y reafirmó su lugar como referente de la moda de verano. La actriz e influencer mostró dos opciones de looks que rápidamente cosecharon miles de likes y comentarios elogiosos en Instagram.
Con una presencia cada vez más fuerte en redes sociales, la hija de Nazarena Vélez se consolidó como una de las figuras mediáticas con mayor impacto entre el público joven. Su estilo, siempre alineado con las últimas tendencias, traspasó la pantalla y se transformó en una fuente de inspiración para miles de seguidores.
En esta ocasión, Barbie disfrutó de una tarde de calor y eligió dos diseños diferentes, pero unidos por un mismo denominador común: el animal print, un estampado que volvió a imponerse con fuerza en la temporada de verano. La primera propuesta fue una bikini con corpiño ultra escotado, que combinó con el cabello recogido, aportando un look fresco y descontracturado.
La segunda opción fue una malla enteriza sin breteles, con hombros al descubierto y un corpiño audaz, que destacó por su impronta sofisticada y jugada. Ambas elecciones reflejaron su capacidad para adaptarse a distintos estilos sin perder identidad ni elegancia, informó Vía País.
Como complemento, Barbie Vélez sumó un accesorio que se perfila como uno de los grandes must del verano: unos anteojos de sol de diseño moderno y llamativo, que completaron los outfits y reforzaron la estética trendy de la producción. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que destacaron el equilibrio entre sensualidad y estilo.
La publicación generó una rápida repercusión en redes, con una lluvia de corazones y mensajes que celebraron su elección de prendas y su actitud frente a la cámara. “Siempre marcando tendencia”, “la reina del verano” y “animal print perfecto” fueron algunos de los comentarios que se repitieron.