Un banco ofrece aires acondicionados en 15 cuotas sin interés: opciones y precios

La promoción del Banco Nación incluye aires acondicionados Inverter y otros electrodomésticos eficientes, con financiación en 15 cuotas sin interés.
El Banco Nación tiene vigente hasta el 31 de enero un programa para facilitar la compra de artefactos que gastan menos energía, entre ellos los aires acondicionados. Se trata de una financiación con tarjeta de crédito en 15 cuotas sin interés.
En el caso de los aires, las ofertas se limitan a un catálogo de artefactos de las principales marcas que mayormente cuentan con tecnología Inverter y tienen en su etiqueta de eficiencia energética muy altas calificaciones.
Para acceder, el requisito clave es hacer la compra en la plataforma de comercio electrónico Tienda BNA y hacer el pago desde la app MODO BNA+ con una tarjeta crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, que en caso de no tenerla se puede pedir online con costos bonificados.
Algunas de las opciones de aire acondicionado
1. Aire split Electra frío-calor modelo ETI26 Inverter con 2.600 watts (W) de capacidad y nivel de eficiencia A+ (en modo frío). Precio: $749.999 en 15 cuotas de $50.000.
2. Aire split TCL frío-calor TACA-3400FCSD/TPRO Inverter con 3.400 W y eficiencia A++. Precio: $774.250 en 15 cuotas de $51.616.
3. Aire split Whirlpool frío-calor WBC12AJM Inverter con 3.300 W y eficiencia A++. Precio: $847.337 en 15 cuotas de $56.489.
4. Aire split Alaska frío-calor ASIE35WCLW Inverter con 3.500 W y eficiencia A++. Precio: $859.979 en 15 cuotas de $57.332.
5. Aire split BGH frío-calor BSI35WCJW Inverter con 3.500 W y eficiencia A++. Precio: $875.808 en 15 cuotas de $58.387.
6. Aire split Hitachi frío-calor HSPE3200 Inverter con 3.200 W y eficiencia A++. Precio: $876.922 en 15 cuotas de $58.461.
7. Aire split Samsung frío-calor AR12BSHQAWK2 Inverter con 3.150 W y eficiencia A++. Precio: $879.999 en 15 cuotas de $58.666.
8. Aire split Midea frío-calor MSNIC-09H-GN81F Inverter con 2.740 W y eficiencia A++. Precio: $890.499 en 15 cuotas de $59.366.
9. Aire split Siam frío-calor SMIN35HA3BN Inverter con 3.550 W y eficiencia A++. Precio: $894.999 en 15 cuotas de $59.666.
10. Aire split Electra frío-calor ETI52C Inverter con 5.200 W y eficiencia A+. Precio: $1.118.899 en 15 cuotas de $74.593.
11. Aire split LG frío-calor S4W12JA31A Inverter con 3.500 W y eficiencia A++. Precio: $1.132.999 en 15 cuotas de $75.533.
12. Aire split TCL frío-calor TACA-5700FCSD/TPRO Inverter con 5.700 W y eficiencia A++. Precio: $1.161.046 en 15 cuotas de $77.403.
13. Aire split Hyundai frío-calor HY11INV-5000FCW Inverter con 5.000 W y eficiencia A++. Precio: $1.199.999 en 15 cuotas de $80.000.
14. Aire split RCA frío-calor RT5700INV-F-SK Inverter con 5.700 W y eficiencia A++. Precio: $1.244.599 en 15 cuotas de $82.973.
15. Aire split Comfee frío-calor CS-NIC22H-GN81F Inverter con 5.590 kcal/h y eficiencia A++. Precio: $1.385.800 en 15 cuotas de $92.386.
Para ver más detalles de los aires y el resto de las ofertas para el rubro de Climatización, se puede ingresar a la web de la tienda.
Qué otros aparatos ofrecen en 15 cuotas a tasa 0% y cómo se hace la compra
Las 15 cuotas sin interés también se podrán utilizar, hasta fin de enero, para adquirir otros varios electrodomésticos y gasodomésticos de alta eficiencia energética ofrecidos en la plataforma Tienda BNA.
Heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, termotanques y hasta televisores y monitores forman parte del catálogo, cuyos productos se destacan en el sitio con la leyenda "eficiencia en el consumo energético".
Además, la misma financiación se aplica para productos de movilidad sustentable como bicicletas y bicis eléctricas.
En cualquiera de los casos, para poder iniciar la compra, el usuario debe haberse registrado previamente en el sitio y haber ingresado con su usuario y clave personal, explica Clarín.
Luego, sólo tendrá que elegir el producto, tocar en "Agregar al carrito" o en "Comprar ahora", informar el domicilio para el envío y abonar seleccionando como medio de pago MODO BNA+.
"Confirmada tu compra recibirás un correo proveniente del comercio al cual has realizado la compra; en él encontraras el número de orden, descripción del producto, número de guía y nombre de la empresa logística contratada para hacer la entrega", explican.
Asimismo, aclaran: "Tené en cuenta que este correo puede llegarte en los próximos cinco días hábiles de realizada la compra".