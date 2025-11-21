SUAF en diciembre: montos actualizados, topes y quiénes pueden acceder

ANSES aplicará una suba del 2,3% para las Asignaciones Familiares en diciembre. El salario familiar por hijo asciende a $61.252 para el primer rango. Los nuevos montos, topes y quiénes pueden acceder.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,3% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de diciembre de 2025. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los valores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Como la inflación de octubre fue del mismo porcentaje, ese dato determinó el incremento que se percibirá en el último mes del año.
Nuevos valores para diciembre
Con el aumento confirmado, la Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $61.252 para los beneficiarios ubicados en el primer rango de ingresos. Este pago se abona por cada menor de 18 años y constituye uno de los beneficios con mayor alcance dentro del sistema contributivo.
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el valor trepará a $199.433 para quienes integren el primer tramo. ANSES recordó que estos beneficiarios perciben únicamente el haber mensual correspondiente y no reciben el pago de Tarjeta Alimentar.
Nuevos topes de ingresos para acceder
La actualización por IPC no solo impacta en los montos, sino también en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar SUAF.
Los nuevos topes son:
Tope individual: $2.511.023
Tope del grupo familiar: $5.022.047
Superar cualquiera de estos límites deja a los titulares fuera del sistema contributivo de asignaciones.
Montos según los tramos de ingresos
Para diciembre de 2025, los valores del Salario Familiar por Hijo quedan establecidos de la siguiente manera:
Asignación Familiar por Hijo
Ingreso familiar hasta $891.041: $61.252
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.297
Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.973
Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877
Asignación por Hijo con Discapacidad
Hasta $891.041: $199.433
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.039
Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.012
¿Quiénes pueden cobrar SUAF?
Las Asignaciones Familiares por Hijo están destinadas a:
Trabajadores en relación de dependencia
Titulares amparados por la Ley de Riesgos del Trabajo
Monotributistas
Trabajadores temporarios y rurales
Titulares del sistema previsional
Beneficiarios de prestaciones por desempleo
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF es un sistema contributivo y se rige por los ingresos formales del grupo familiar. (El Cronista)