Economía

SUAF en diciembre: montos actualizados, topes y quiénes pueden acceder

ANSES aplicará una suba del 2,3% para las Asignaciones Familiares en diciembre. El salario familiar por hijo asciende a $61.252 para el primer rango. Los nuevos montos, topes y quiénes pueden acceder.

21 de Noviembre de 2025
SUAF

ANSES aplicará una suba del 2,3% para las Asignaciones Familiares en diciembre. El salario familiar por hijo asciende a $61.252 para el primer rango. Los nuevos montos, topes y quiénes pueden acceder.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,3% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de diciembre de 2025. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los valores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Como la inflación de octubre fue del mismo porcentaje, ese dato determinó el incremento que se percibirá en el último mes del año.

 

Nuevos valores para diciembre

Con el aumento confirmado, la Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $61.252 para los beneficiarios ubicados en el primer rango de ingresos. Este pago se abona por cada menor de 18 años y constituye uno de los beneficios con mayor alcance dentro del sistema contributivo.

 

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el valor trepará a $199.433 para quienes integren el primer tramo. ANSES recordó que estos beneficiarios perciben únicamente el haber mensual correspondiente y no reciben el pago de Tarjeta Alimentar.

Anses

Nuevos topes de ingresos para acceder

La actualización por IPC no solo impacta en los montos, sino también en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar SUAF.

Los nuevos topes son:

Tope individual: $2.511.023

Tope del grupo familiar: $5.022.047

Superar cualquiera de estos límites deja a los titulares fuera del sistema contributivo de asignaciones.

 

Montos según los tramos de ingresos

Para diciembre de 2025, los valores del Salario Familiar por Hijo quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso familiar hasta $891.041: $61.252

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.297

Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.973

Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877

Asignación por Hijo con Discapacidad

Hasta $891.041: $199.433

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.039

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.012

 

¿Quiénes pueden cobrar SUAF?

Las Asignaciones Familiares por Hijo están destinadas a:

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares amparados por la Ley de Riesgos del Trabajo

Monotributistas

Trabajadores temporarios y rurales

Titulares del sistema previsional

Beneficiarios de prestaciones por desempleo

 

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF es un sistema contributivo y se rige por los ingresos formales del grupo familiar. (El Cronista)

