Se patentaron dos "Ferrari china" bajo el régimen de importación de autos para particulares

El régimen que habilitó el Gobierno para importar autos 0km para particulares sumó dos nuevos aprobados: el Xiaomi YU7, un modelo popularmente conocido como “la Ferrari Purosangue china y eléctrica”.
Con el nuevo esquema de apertura comercial impulsado por el Gobierno Nacional ingresaron al país los dos primeros Xiaomi YU7, conocidos como la "Ferrari Purosangue china" por su parecido estético con el exclusivo modelo de Maranello.
Este SUV deportivo eléctrico ya completó sus trámites de homologación y está listo para rodar en las calles.
Cómo es el Xiaomi YU7
Xiaomi, que lanzó su división automotriz en 2021, diseñó el YU7 como un estandarte de potencia y tecnología. Sus números lo posicionan en la cima del segmento eléctrico:
- Potencia: 690 cv y un torque de 580 Nm.
- Aceleración: De 0 a 100 km/h en apenas 3.2 segundos.
- Autonomía: Declara hasta 835 kilómetros (ciclo CLTC) gracias a sus baterías de 96.3 kWh.
- Tracción: Integral, alimentada por dos motores eléctricos de alto rendimiento.
Dado que Xiaomi no cuenta con una red oficial de concesionarios de autos en Argentina, el ingreso fue gestionado por particulares que ofrecen servicios de garantía y mantenimiento para vehículos traídos bajo este régimen.
El proceso continuó con la emisión del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), el ensayo técnico que garantiza que el modelo cumple con las normas de seguridad requeridas para circular en Argentina. De hecho, uno de los ejemplares ya figura en las estadísticas de patentamientos de marzo.
La noticia no pasó desapercibida para el Gobierno. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, escribió en su cuenta de X: "Qué bueno es ver la libertad en acción. Esperamos que haya más, mucho más de esto: más modelos, más diversidad, más competencia. ¡VLLC!".
Que bueno es ver la libertad en acción. Espermos que haya más, mucho más, de esto: más modelos, más diversidad, más competencia. VLLC! https://t.co/rTF32yRjaw— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026
¿Cuánto cuesta tener uno?
Acceder a esta joya tecnológica no es para cualquier bolsillo. Entre el valor de la unidad en origen, los fletes y la carga impositiva correspondiente al régimen de importación particular, el precio final en Argentina ronda los 120.000 dólares.
Vale recordar que el famoso fabricante de artículos electrónicos Xiaomi lanzó su división de autos en 2021 y el YU7 es uno de sus modelos más reconocidos: una SUV de líneas deportivas, con un interior lujoso y muy altas prestaciones.
Xiaomi, más allá de comercializar teléfonos y otros dispositivos, no tiene un representante oficial para su división de autos en la Argentina. Por ese motivo, las dos unidades que ingresaron al país fueron traídas por particulares. Uno de esos vehículos tiene en los laterales el sticker del importador privado que lanzó un servicio de importación, garantía y servicio para los que traigan autos bajo este régimen a la Argentina.
Según pudo saber Autoblog, en los últimos días los dos Xiaomi completaron el trámite más importante: la emisión del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Se trata del ensayo que verifica que los autos cumplen con las condiciones de seguridad requeridas para circular por las calles de Argentina. Con esto ya quedaron habilitados para ser patentados, uno de los cuales ya apareció en las estadísticas de matriculaciones de marzo.
Este certificado fue cuestionado hace dos meses por Adefa. La entidad que agrupa a las principales fábricas de autos de Argentina emitió un comunicado donde, por primera vez en años, manifestó su preocupación por la seguridad de los autos que se venden en Argentina.