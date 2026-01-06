 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Ranking de precios actualizados: cuánto cuestan los 10 autos 0 km más accesibles en enero

Se actualizó el ranking de los autos más baratos del mercado argentino en enero 2026, con modelos como el Renault Kwid, Fiat Mobi y más.

6 de Enero de 2026
El auto más barato del mercado sigue siendo el Renault Kwid.
REDACCIÓN ELONCE

En enero de 2026, los precios de los autos 0km en el mercado argentino han tenido un leve ajuste, con aumentos que rondan el 1% en las marcas que han comunicado su política comercial. A pesar de este incremento, los autos más accesibles siguen siendo una opción para quienes buscan una movilidad económica, según publicó Infobae.

 

1. Renault Kwid: $25.540.000

Desde diciembre de 2024, el Renault Kwid se mantiene como el vehículo más accesible del país. Este modelo, importado desde Brasil, se sigue destacando por su bajo precio y su motor eficiente. Sigue siendo una de las opciones más populares para aquellos que buscan un auto pequeño, económico y con un bajo consumo.

2. Fiat Mobi: $27.070.000

El Fiat Mobi se presenta con un motor 1.0 de 4 cilindros y 70 CV. Se ofrece en una sola versión llamada Trekking, equipada con un motor naftero aspirado de 1.0 litros, que entrega 70 CV de potencia. Este modelo, importado desde Brasil, tiene una caja manual de 5 marchas y es una de las opciones más económicas del segmento.

3. Hyundai HB20: $27.600.000

Fabricado en Brasil, el Hyundai HB20 se presenta con carrocería hatchback y sedán. En su versión más accesible, viene con un motor 1.6 aspirado de 123 CV y caja manual de 6 marchas. Desde su lanzamiento, el modelo ha sido bien recibido en el mercado argentino, logrando un buen desempeño en ventas.

4. Fiat Argo: $29.780.000

El Fiat Argo, importado desde Brasil, es la versión hatchback del Fiat Cronos. Con motor 1.3 de 99 CV y caja manual de 5 marchas, el Argo es una opción accesible con buena relación calidad-precio. Además, este año se ha ampliado su oferta con versiones automáticas.

5. Fiat Cronos: $30.960.000

El Fiat Cronos, que se produce en Argentina, es uno de los autos más vendidos en el país. Con motor 1.3 litros de 99 CV y caja manual de 5 marchas, el Cronos sigue siendo una de las opciones más asequibles y populares, destacándose por su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

6. Citroën C3: $31.040.000

Este modelo es el más pequeño de la gama de Citroën en América Latina y cuenta con un motor VTi de 1.6 litros que entrega 115 CV de potencia. El C3, importado desde Brasil, se caracteriza por su bajo costo y equipamiento básico, siendo una opción ideal para quienes buscan un vehículo sencillo y económico.

7. Peugeot 208: $31.140.000

El Peugeot 208 es otro de los autos de fabricación nacional que se encuentra entre los más económicos del mercado. Equipado con motor 1.6 litros de 115 CV y caja manual de 5 marchas, el modelo más accesible es el 208 Active, ideal para quienes buscan un auto de buena calidad a bajo precio.

8. Chevrolet Onix: $31.505.900

Importado desde Brasil, el Chevrolet Onix se ofrece con motor 1.0 turbo de 116 CV y caja manual. Este modelo continúa siendo una opción atractiva para quienes buscan un auto económico con buena performance y equipamiento básico.

9. Citroën Basalt: $31.930.000

El Citroën Basalt es un modelo interesante que combina las características de un SUV con un diseño tipo Fastback. Equipado con un motor 1.6 de 115 CV y caja manual de 5 marchas, este modelo de Citroën también es importado desde Brasil y se ofrece en varias versiones.

10. Toyota Yaris: $33.285.000

El Toyota Yaris, fabricado en Brasil, se destaca por ser uno de los autos más vendidos en el segmento. Equipado con motor 1.5 litros y caja automática CVT, el Yaris es el único modelo de este ranking que no ofrece versión manual, pero sí garantiza comodidad y fiabilidad para el usuario.

Temas:

autos Okm ranking precios
