Milei dijo que Argentina adecuará su normativa a la política arancelaria de EEUU

Milei sobre la política arancelaria de EEUU. El presidente de la Nación, Javier Milei, participó de la gala American Patriots Gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, donde se reunió con importantes personalidades y líderes internacionales. Durante el evento, el mandatario argentino anunció que Argentina tomará medidas para readecuar su legislación y así atenuar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, en el marco de su política comercial con la administración de Donald Trump.

En su discurso, Milei fue distinguido con el “Lion of Liberty Award”, un galardón otorgado a personalidades que se destacan por su dedicación a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores.

“Para todos estos objetivos y medidas, la totalidad de la política, los medios, los sindicatos y muchos empresarios acomodados por el régimen anterior repitieron una y otra vez que era imposible la función”, destacó Milei, refiriéndose a las dificultades que enfrentó su gobierno al implementar reformas estructurales en Argentina.

Milei expuso “resultados”

El presidente argentino también aprovechó la ocasión para exponer los logros de su gobierno en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. “Como resultado de todas las medidas implementadas. El crecimiento punta a punta de diciembre de 2023 a 2024 fue del 6%, razón por la cual sacamos de la pobreza al 20% de la población argentina”, aseguró Milei.

“Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo”, agregó Milei, dejando en claro que su gestión continuará trabajando en nuevas reformas económicas y sociales para garantizar una mayor libertad para los argentinos.

Negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles

En su discurso, el presidente también abordó el tema de las negociaciones con Estados Unidos, específicamente en relación con los aranceles impuestos por la administración Trump. En ese sentido, Milei adelantó que “la Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump”. Resaltó que “nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo”.

Esto responde a la reunión mantenida por el canciller Gerardo Werthein con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que ambas partes acordaron iniciar un proceso de negociación para disminuir el impacto de los aranceles.

El presidente argentino también mencionó avances concretos en estas negociaciones, destacando que “en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones”. La Argentina ha logrado cumplir con nueve de los 16 requerimientos necesarios para avanzar con la implementación de estas medidas, y Milei instó a la Cancillería y la Secretaría de Comercio a acelerar el cumplimiento de los requisitos restantes.

El viaje de Milei a Estados Unidos y otros homenajes en la gala

El principal objetivo del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos fue participar en la gala y continuar con las negociaciones en curso, pero también tuvo un encuentro con el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, Milei hizo hincapié en las similitudes entre su gobierno y la administración republicana, señalando que “como verán, nosotros hacemos política con hechos, no con meras palabras. Y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve”.

Además, Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también participó de las negociaciones relacionadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que se espera un desembolso de 20.000 millones de dólares. Aún se espera la aprobación de un adelanto del 75 por ciento de este desembolso, que está en proceso de revisión por parte del staff del FMI.

Durante la gala, otros importantes líderes internacionales también fueron homenajeados. Donald Trump recibió un reconocimiento por su liderazgo en seguridad nacional y la defensa de las libertades individuales.

Además, Natalia Denegri, comunicadora y filántropa argentina, fue galardonada por su trabajo humanitario y su impacto en el mundo audiovisual. También fue reconocido Eduardo Verástegui, presidente de la fundación Sound of Freedom, por su lucha contra la trata de niños y su contribución al cine con valores.