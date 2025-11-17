Milei celebró el superávit primario y financiero logrado en el mes de las elecciones

El Ministerio de Economía informó este lunes que en octubre logró un superávit fiscal primario de $823.925 millones, con uno financiero de $517.672 millones. “El ancla de hierro”, enfatizó el presidente en su cuenta de X.
El Ministerio de Economía informó este lunes que en octubre logró un superávit fiscal primario de $823.925 millones, con uno financiero de $517.672 millones, luego de pagar intereses por un total de $306.253 millones.
De esa manera, el gobierno argentino logró consolidar el ancla fiscal, con un acumulado de los primeros 10 meses del resultado primario de 1,4% del PBI, en línea con el objetivo de fin de año de lograr 1,6% del PBI, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El informe oficial indica que el Sector Público Nacional (SPN) "acumuló al décimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,5% del PBI (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB), sosteniendo el ancla fiscal del programa de gobierno".
Para alcanzar la meta anual acordada con el Fondo el gobierno debería lograr en noviembre y diciembre un 0,2 puntos más de superávit, con la salvedad de que el último mes del año es un período de pagos de aguinaldos donde los márgenes fiscales se achican.
La celebración de Milei
El presidente Javier Milei festejó el dato de que la Argentina logró mantener el superávit financiero y primario en octubre pasado, el mes de las elecciones legislativas, y sostuvo en sus redes: "El ancla de hierro".
"Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral... MAGA. Fin. PD: si vieras que linda, está la Argentina... ya se está limpiando todos los vicios de los populistas...", agregó el mandatario en su cuenta de X.
El titular de la cartera, Luis Caputo, al respecto, detalló que en los primeros diez meses de 2025 el superávit primario fue de 1,4% del PIB y el financiero de 0,5% aproximadamente. (Fuente: NA).