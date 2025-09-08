Inició el cronograma de pagos de ANSES de septiembre: cómo saber si cobrás una asignación

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó este lunes 8 de septiembre el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes al mes. Los haberes fueron actualizados con un incremento del 1,9% en cumplimiento del Decreto 274/24, que fija la movilidad mensual según el último índice de inflación informado por el INDEC.
El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se mantiene como esquema de ayuda económica para trabajadores registrados, jubilados y monotributistas que no superen el tope de ingresos vigente.
Cómo saber si corresponde cobrar
ANSES dispone de una plataforma online para verificar si corresponde cobrar alguna prestación. Para realizar la consulta es necesario ingresar al sitio oficial del organismo con el número de CUIL o de beneficio.
Una vez completados los datos, el sistema informa si corresponde el pago, el monto exacto, la fecha asignada y el lugar de cobro, sin necesidad de acercarse a una oficina.
ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025
Los valores vigentes para el SUAF de ANSES en el noveno mes son:
Asignación Familiar por Hijo
IGF hasta $874.426: $57.540,80
IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $874.426: $187.371,66
IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52
IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52
Asignación por Cónyuge
IGF hasta $4.023.266: $13.952,99
Asignación por Maternidad
Sin tope de IGF.
El monto se calcula según la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $67.071,88
Adopción: $401.069,81
Matrimonio: $100.435,08
Asignación Prenatal
IGF hasta $874.426: $57.540,80
IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre