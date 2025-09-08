Inició el cronograma de pagos de ANSES de septiembre: cómo saber si cobrás una asignación

8 de Septiembre de 2025

Inició el cronograma de pagos de ANSES de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó este lunes 8 de septiembre el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes al mes. Los haberes fueron actualizados con un incremento del 1,9% en cumplimiento del Decreto 274/24, que fija la movilidad mensual según el último índice de inflación informado por el INDEC.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se mantiene como esquema de ayuda económica para trabajadores registrados, jubilados y monotributistas que no superen el tope de ingresos vigente.

Anses

Cómo saber si corresponde cobrar

ANSES dispone de una plataforma online para verificar si corresponde cobrar alguna prestación. Para realizar la consulta es necesario ingresar al sitio oficial del organismo con el número de CUIL o de beneficio.

Una vez completados los datos, el sistema informa si corresponde el pago, el monto exacto, la fecha asignada y el lugar de cobro, sin necesidad de acercarse a una oficina.

ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Los valores vigentes para el SUAF de ANSES en el noveno mes son:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Maternidad

Sin tope de IGF.

El monto se calcula según la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $67.071,88

Adopción: $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación Prenatal

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Jubilados

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Anses

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre