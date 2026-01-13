INDEC: hoy se conocerá el índice de inflación de diciembre y el cierre de 2025

El Indec difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y el acumulado anual de 2025. Según estimaciones privadas, la inflación del último mes rondaría el 2,6% y el año cerraría cerca del 31%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este martes el dato oficial de inflación correspondiente a diciembre, lo que permitirá confirmar el acumulado de todo 2025. De acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras económicas, el índice mostraría una nueva desaceleración y marcaría el nivel anual más bajo de los últimos ocho años.
Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación mensual de diciembre se ubicaría en torno al 2,6%, levemente por encima del 2,5% registrado en noviembre. De confirmarse estos números, el IPC anual cerraría cerca del 31%, muy por debajo del 136,7% registrado en 2024 y del 24,8% observado en 2017, último año con un registro similar.
Consultoras como Equilibra, C&T Asesores Económicos y EcoGo señalaron que la dinámica de precios de diciembre estuvo marcada principalmente por el aumento en los alimentos, en especial la carne, producto de factores estacionales vinculados a las fiestas de fin de año.
Desde Equilibra, el economista Gonzalo Carreras explicó que “diciembre es otro mes donde la carne estuvo en el centro de la escena inflacionaria”, con subas superiores al 8% mensual en la carne vacuna. Según esa consultora, que releva más de 130.000 precios y cubre el 85% del IPC nacional, la inflación interanual de 2025 finalizaría en torno al 31%.
EcoGo estimó que el rubro alimentos y bebidas aumentó 2,5% en diciembre, impulsado por un alza del 9,6% en la carne vacuna. En contraste, las verduras registraron una caída del 7,9% y las frutas subieron 1,8%, lo que ayudó a moderar el impacto general del rubro.
En la misma línea, C&T Asesores Económicos informó que, para la región del Gran Buenos Aires, la inflación de diciembre fue del 2,6%, por encima del 2,4% de noviembre, aunque por debajo del 2,8% registrado en diciembre de 2024.
Otros relevamientos de alta frecuencia mostraron una tendencia de desaceleración hacia el cierre del mes. Invecq indicó que los precios aumentaron en promedio 1% durante la semana de Navidad, lo que llevó la inflación móvil de cuatro semanas al 2,6%. LCG, en tanto, señaló que el aumento mensual estuvo explicado casi exclusivamente por la carne, mientras que verduras y lácteos contribuyeron a contener los precios.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,3% para diciembre y proyectó que el índice se mantendrá por encima del 2% durante los primeros meses de 2026, con una baja más marcada recién a partir de junio, informó Infoabe.
Como anticipo de la tendencia nacional, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con una suba del 31,8%. Aunque mostró una fuerte desaceleración respecto de 2024, el informe destacó aumentos muy superiores al promedio en carnes y derivados, frutas, transporte personal y alquileres.