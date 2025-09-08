 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

El Puerto de Concepción del Uruguay completó una nueva exportación a la India

El ultramarino Daiwan Leader zarpó con casi 21.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel. La operación realizada mostró muy buenos tiempos de carga.

8 de Septiembre de 2025
Nueva exportación a la India desde Concepción
Nueva exportación a la India desde Concepción

Continúan las exportaciones desde el puerto de Concepción del Uruguay. El pasado viernes zarpó el ultramarino Daiwan Leader con casi 21.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel. La operación realizada mostró muy buenos tiempos de carga pese a la lluvia y el frío que se registraron la semana pasada.

 

El buque ingresó el martes 2 de septiembre por la mañana, comenzó a cargar a las 14 de esa misma jornada, y en poco más de 60 horas se habían embarcado 20.800 toneladas con un ritmo sincronizado para la descarga de unos 700 camiones que circularon durante estos tres días por la zona portuaria.

La encargada de la logística para el transporte, la carga, y la exportación de este embarque fue la empresa Urcel Argentina.

 

El Daiwan Leader zarpó en las primeras del viernes 5 de septiembre rumbo al puerto de Ibicuy, donde completará sus bodegas con unas 13.000 toneladas adicionales de madera.

 

El destino de este buque es el puerto de Kandla, en la India.

Temas:

Buque Puerto de Concepción del Uruguay India
