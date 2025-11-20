 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El dólar oficial cerró el jueves en $1450 para la venta

En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.450 para la venta en las ventanillas del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.885.

20 de Noviembre de 2025
Dólar
Dólar

En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.450 para la venta en las ventanillas del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.885.

En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.450 para la venta en las ventanillas del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.885.

 

El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y amplía el rebote por goteo. Este jueves, el tipo de cambio mayorista trepó a $1.425 para la venta, lo que implica un avance del 1,3% respecto del cierre del miércoles. La de hoy fue la última rueda de la semana, ya que el viernes es día no laborable.

 

A su vez, el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades financieras se ubica en $1.434,85.

 

Los contratos de dólar futuro cerraron con subas generalizadas de hasta el 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.430 y que en diciembre lo hará a los $1.469.

 

 

El volumen operado en el segmento de contado fue u$s457,177 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron u$s728 millones, según PR Corredores de Cambio.

 

Entre los paralelos, el dólar MEP opera en $1.451,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica $1.490,15. En tanto, el dólar blue cerró $1.425 y la brecha con el oficial pasó a ser de 0%.

 

El Tesoro sigue con las compras de divisas, adquirió u$s97 millones el viernes pasado, según datos del BCRA. De esta forma, las compras totales en el mercado la semana pasada alcanzaron u$s117 millones y, según fuentes del mercado, el Tesoro compró otros u$s50 millones a comienzos de esta semana.

Temas:

BCRA Dólar oficial MEP dolar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

