El dólar oficial cerró el jueves en $1450 para la venta

En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.450 para la venta en las ventanillas del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.885.
El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y amplía el rebote por goteo. Este jueves, el tipo de cambio mayorista trepó a $1.425 para la venta, lo que implica un avance del 1,3% respecto del cierre del miércoles. La de hoy fue la última rueda de la semana, ya que el viernes es día no laborable.
A su vez, el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades financieras se ubica en $1.434,85.
Los contratos de dólar futuro cerraron con subas generalizadas de hasta el 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.430 y que en diciembre lo hará a los $1.469.
El volumen operado en el segmento de contado fue u$s457,177 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron u$s728 millones, según PR Corredores de Cambio.
Entre los paralelos, el dólar MEP opera en $1.451,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica $1.490,15. En tanto, el dólar blue cerró $1.425 y la brecha con el oficial pasó a ser de 0%.
El Tesoro sigue con las compras de divisas, adquirió u$s97 millones el viernes pasado, según datos del BCRA. De esta forma, las compras totales en el mercado la semana pasada alcanzaron u$s117 millones y, según fuentes del mercado, el Tesoro compró otros u$s50 millones a comienzos de esta semana.